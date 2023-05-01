Накануне коронации короля Великобритании его жена Камилла Паркер-Боулз поделилась давним рецептом королевской семьи – рыхлым бисквитным тортом. Королева-консорт почтила традиции и показала, что умеет готовить любимый десерт королевы Виктории.

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Любимый торт королевы Виктории – это сочетание рыхлых бисквитных лепешек с начинкой по выбору: малиновым вареньем, шоколадной пастой, или свитыми сливками.

Рецепт торта королевы Виктории от Камиллы Паркер-Боулз

Ингредиенты:

– 110 граммов просеянной пшеничной муки

– 1 чайная ложка разрыхлителя

– 110 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры

– 110 граммов сахарной пудры

– 2 больших яйца

– 2 – 3 капли чистой ванильной эссенции.

Для начинки:

– просеянная сахарная пудра;

– лимонный сыр или варенье (также можно выбрать ягоды или другую начинку по вашему выбору).

Приготовление:

Разогреваем духовку до 170 градусов. Заранее подготовьте две формы для лепешек глубиной не менее 2,5 сантиметра и диаметром примерно 18 сантиметров. Слегка смазываем их сливочным маслом и укрываем пергаментом.

В большую миску просеиваем муку и разрыхлитель, добавляем остальные ингредиенты, постепенно сбивая их электрическим венчиком к однородности.

Если смесь слишком густая – не ускользаем из деревянной ложки, когда стучишь ею по стенке миски, добавляем 1 – 2 чайные ложки теплой воды и снова взбиваем массу.

Разделяем тесто на две части и поместите в две подготовленные формы. Выравниваем и выпекаем лепешки на средней полке духовки около 30 минут.

Когда лепешки будут готовы, оставляем их в формах на 30 секунд, затем ослабляем стенки и переворачиваем их на решетку для охлаждения. Снимите бумажное основание только тогда, когда лепешки полностью остынут.

Смазываем один из лепешек любой начинкой: джемом со свежими сливками, нулой на ваш выбор. Накрываем вторым лепешком, чтобы получился сэндвич.

Верхний корж посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!