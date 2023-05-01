Напередодні коронації короля Великої Британії, його дружина Камілла Паркер-Боулз поділилася давнім рецептом королівської сім'ї – пухким бісквітним тортом. Королева-консорт вшанувала традиції та показала, що вміє готувати улюблений десерт королеви Вікторії.

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Улюблений торт королеви Вікторії – це поєднання пухких бісквітних коржів з начинкою на вибір: малиновим варенням, шоколадною пастою, або звитими вершками.

Рецепт торта королеви Вікторії від Камілли Паркер-Боулз

Інгредієнти:

– 110 грамів просіяного пшеничного борошна

– 1 чайна ложка розпушувача

– 110 грамів м'якого вершкового масла кімнатної температури

– 110 грамів цукрової пудри

– 2 великі яйця

– 2 – 3 краплі чистої ванільної есенції.

Для начинки:

– просіяна цукрова пудра;

– лимонний сир або варення (також можна вибрати ягоди або іншу начинку на ваш вибір).

Приготування:

Розігріваємо духовку до 170 градусів. Заздалегідь підготуйте дві форми для коржів глибиною не менше 2,5 сантиметри і діаметром приблизно 18 сантиметрів. Злегка змащуємо їх вершковим маслом і вкриваємо пергаментом.

У велику миску просіюємо борошно та розпушувач, додаємо решту інгредієнтів, поступово збиваючи їх електричним вінчиком до однорідності.

Якщо суміш занадто густа — не вислизає з дерев'яної ложки, коли стукаєш нею по стінці миски, додаємо 1 – 2 чайні ложки теплої води та знову збиваємо масу.

Розділяємо тісто на дві частини та помістіть їх у дві підготовлені форми. Вирівнюємо й випікаємо коржі на середній полиці духовки близько 30 хвилин.

Коли коржі будуть готові, залишаємо їх у формах на 30 секунд, потім ослабляємо стінки та перевертаємо їх на решітку для охолодження. Зніміть паперову основу лише тоді, коли коржі повністю охолонуть.

Змащуємо один із коржів будь-якою начинкою: джемом зі свіжими вершками, нутелою на ваш вибір. Накриваємо другим коржем, щоб вийшов сендвіч.

Верхній корж посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!