Вергуны – древнее блюдо украинской кухни родом из Полтавы. Это обжаренные палочки из теста, покрытые сахарной пудрой или политые медом. Их готовят не только зимой в праздники, но и летом, чтобы угостить деток вкусностями.

Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Такие домашние сладости станут настоящим открытием для вас, ведь украинская кухня так многогранна и вкусна. Попробуйте и вам понравится результат.

Рецепт вергунов

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 450 граммов кефира;

– 10 – 11 граммов сухих дрожжей, или 25 граммов прессованных;

– 1 маленькое яйцо, или желток;

– 75 граммов сахара;

– цедра апельсина или лимона;

– 670 – 700 граммов муки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Для теста смешиваем кефир, яйцо, сахар, дрожжи и немного муки. Даем ему постоять 15 – 30 минут. Когда тесто подошло, стало пышное – добавляем остатки муки, цедру апельсина (можно заменить домашней сухой мятой или даже чабрец).

Хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще под лоханкой подойти 30 минут. Дальше когда тесто подошло чуть-чуть, и стало меньше липнуть, раскатываем его толщиной где-то пол сантиметра (на подпилку берем еще дополнительно муку).

Нарезаем длинными полосками, надрезаем их внутри и выворачиваем. Даем еще достаточно хорошо подойти и жарим в горячем масле.

Выкладываем обжаренные вергуны на бумажное полотенце, чтобы оно впитало избыточное масло. Еще горячими поливаем или медом, или сладким сиропом, или сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочные мафины со штройзелем по нашему рецепту.