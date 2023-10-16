Вергуны – древнее блюдо украинской кухни родом из Полтавы. Это обжаренные палочки из теста, покрытые сахарной пудрой или политые медом. Их готовят не только зимой в праздники, но и летом, чтобы угостить деток вкусностями.

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Такие домашние сладости станут настоящим открытием для вас, ведь украинская кухня так многогранна и вкусна. Попробуйте и вам понравится результат.

Рецепт вергунов

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Для теста смешиваем кефир, яйцо, сахар, дрожжи и немного муки. Даем ему постоять 15 – 30 минут. Когда тесто подошло, стало пышное – добавляем остатки муки, цедру апельсина (можно заменить домашней сухой мятой или даже чабрец).
  • Хорошо вымешиваем тесто и оставляем еще под лоханкой подойти 30 минут. Дальше когда тесто подошло чуть-чуть, и стало меньше липнуть, раскатываем его толщиной где-то пол сантиметра (на подпилку берем еще дополнительно муку).
  • Нарезаем длинными полосками, надрезаем их внутри и выворачиваем. Даем еще достаточно хорошо подойти и жарим в горячем масле.
  • Выкладываем обжаренные вергуны на бумажное полотенце, чтобы оно впитало избыточное масло. Еще горячими поливаем или медом, или сладким сиропом, или сахарной пудрой.

Приятного аппетита!