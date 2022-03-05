Дрожжей не нужно: проверенный рецепт тонкого лаваша от шеф-повара

5 марта 2022 , 10:32
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Источник:

інстаграм Володимира Ярославського

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом тонкого лаваша. И дрожжей не нужно!

На лаваш, как и хлеб, можно выложить любимые ингредиенты: крем-сыр, ломтики ветчины или колбасы, нарезанные овощи или другие продукты. Аккуратно заверните все в рулет и наслаждайтесь отличным вкусом.

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Рецепт тонкого лаваша

  • Время: 60 минут
  • Порции: 12 – 14 штук
Ингредиенты:
– 480 граммов муки;
– 100 граммов кипятка;
– 200 граммов теплой воды;
– 8 граммов соли;
– 20 граммов масла.
Дополнительно:
– 2 кухонные полотенца;
– сковорода диаметром 26 сантиметров;
– скалка.

Приготовление:

  1. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Добавьте в него соль, перемешайте.
  1. Влейте 100 грамм кипятка и замесите тесто деревянной лопаткой.
  1. Когда мука впитает немного воды, добавьте вторую часть воды и масло.
  1. Вымешивайте тесто еще 5 минут, чтобы оно стало гладким. Отставьте его на 30 минут "отдохнуть".
  1. Разделяем тесто на 12 – 14 кусков.
  1. Сформируйте из него шарики и накройте их полотенцем, чтобы они не обветривались.
  1. Подсыпьте мукой столешницу, раскатайте тесто тонким слоем.
  1. Подготовьте 2 слегка влажных полотенца.
  1. Сковороду с толстым дном разогрейте на среднем огне.
  1. Обжарьте тесто на сухой сковороде два раза с каждой стороны (по 15 секунд).
  1. Готовый лаваш переложите на влажное полотенце, сбрызните его водой и накройте другим влажным полотенцем.
  1. Храните лаваш в холодильнике, завернутый в двойное полотенце, сбрызнутый водой в пакете до 6 суток.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак