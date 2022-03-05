Дрожжей не нужно: проверенный рецепт тонкого лаваша от шеф-повара
5 марта 2022 , 10:32Читати новину українською
Источник:інстаграм Володимира Ярославського
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом тонкого лаваша. И дрожжей не нужно!
На лаваш, как и хлеб, можно выложить любимые ингредиенты: крем-сыр, ломтики ветчины или колбасы, нарезанные овощи или другие продукты. Аккуратно заверните все в рулет и наслаждайтесь отличным вкусом.
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Рецепт тонкого лаваша
- Время: 60 минут
- Порции: 12 – 14 штук
– 480 граммов муки;
– 100 граммов кипятка;
– 200 граммов теплой воды;
– 8 граммов соли;
– 20 граммов масла.
Дополнительно:
– 2 кухонные полотенца;
– сковорода диаметром 26 сантиметров;
– скалка.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Добавьте в него соль, перемешайте.
- Влейте 100 грамм кипятка и замесите тесто деревянной лопаткой.
- Когда мука впитает немного воды, добавьте вторую часть воды и масло.
- Вымешивайте тесто еще 5 минут, чтобы оно стало гладким. Отставьте его на 30 минут "отдохнуть".
- Разделяем тесто на 12 – 14 кусков.
- Сформируйте из него шарики и накройте их полотенцем, чтобы они не обветривались.
- Подсыпьте мукой столешницу, раскатайте тесто тонким слоем.
- Подготовьте 2 слегка влажных полотенца.
- Сковороду с толстым дном разогрейте на среднем огне.
- Обжарьте тесто на сухой сковороде два раза с каждой стороны (по 15 секунд).
- Готовый лаваш переложите на влажное полотенце, сбрызните его водой и накройте другим влажным полотенцем.
- Храните лаваш в холодильнике, завернутый в двойное полотенце, сбрызнутый водой в пакете до 6 суток.
Приятного аппетита!