На лаваш, як і на хліб, можна викласти улюблені інгредієнти: крем-сир, скибочки шинки чи ковбаси, нарізані овочі або інші продукти. Акуратно загорніть все в рулет та насолоджуйтеся відмінним смаком.

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Рецепт тонкого лаваша

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 12 – 14 штук

Інгредієнти:

– 480 грамів борошна;

– 100 грамів окропу;

– 200 грамів теплої води;

– 8 грамів солі;

– 20 грамів олії.

Додатково:

– 2 кухонні рушники;

– пательня діаметром 26 сантиметрів;

– скалка.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього сіль, перемішайте.

Влийте 100 грамів окропу та замісіть тісто дерев'яною лопаткою.

Коли борошно вбере трішки води, додайте другу частину води та олію.

Вимішуйте тісто ще 5 хвилин, щоб воно стало гладеньким. Відставте його на 30 хвилин "відпочити".

Розділяємо тісто на 12 – 14 шматків.

Сформуйте з нього кульки та накрийте їх рушником, щоб вони не обвітрювались.

Підсипте борошном стільницю, розкачайте тісто тонким шаром.

Підготуйте 2 злегка вологих рушники.

Сковорідку з товстим дном розігрійте на середньому вогні.

Обсмажте тісто на сухій сковорідці по два рази з кожної сторони (по 15 секунд).

Готовий лаваш перекладіть на вологий рушник, скропіть його водою і накрийте іншим вологим рушником. Зберігайте лаваш у холодильнику, загорнутий в подвійний рушник, скроплений водою у пакеті до 6 діб.

Смачного!