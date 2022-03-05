На лаваш, как и хлеб, можно выложить любимые ингредиенты: крем-сыр, ломтики ветчины или колбасы, нарезанные овощи или другие продукты. Аккуратно заверните все в рулет и наслаждайтесь отличным вкусом.

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Рецепт тонкого лаваша

Время: 60 минут

60 минут Порции: 12 – 14 штук

Ингредиенты:

– 480 граммов муки;

– 100 граммов кипятка;

– 200 граммов теплой воды;

– 8 граммов соли;

– 20 граммов масла.

Дополнительно:

– 2 кухонные полотенца;

– сковорода диаметром 26 сантиметров;

– скалка.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Добавьте в него соль, перемешайте.

Влейте 100 грамм кипятка и замесите тесто деревянной лопаткой.

Когда мука впитает немного воды, добавьте вторую часть воды и масло.

Вымешивайте тесто еще 5 минут, чтобы оно стало гладким. Отставьте его на 30 минут "отдохнуть".

Разделяем тесто на 12 – 14 кусков.

Сформируйте из него шарики и накройте их полотенцем, чтобы они не обветривались.

Подсыпьте мукой столешницу, раскатайте тесто тонким слоем.

Подготовьте 2 слегка влажных полотенца.

Сковороду с толстым дном разогрейте на среднем огне.

Обжарьте тесто на сухой сковороде два раза с каждой стороны (по 15 секунд).

Готовый лаваш переложите на влажное полотенце, сбрызните его водой и накройте другим влажным полотенцем.

Храните лаваш в холодильнике, завернутый в двойное полотенце, сбрызнутый водой в пакете до 6 суток.

Приятного аппетита!