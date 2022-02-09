Салат-пасту капрезе можно подавать как основное блюдо и в качестве гарнира к рыбе или мясу. Чтобы вкусы всех компонентов гармонично сочетались, оставьте его в холодильнике на ночь.

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Рецепт салата-пасты капрезе

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Соедините все ингредиенты соуса. Отложите 2 столовые ложки в небольшую емкость.
  2. К основной части смеси добавьте половинки помидоров и шарики моцареллы. Дайте овощам настояться 15 минут.


Фото Café delites

  1. Пока сыр и помидоры маринуются, отварите макароны по инструкции на упаковке. Отцедите, заправьте оливковым маслом и оставьте немного остыть.
  2. Смешайте макароны с овощами и полейте отложенными 2 столовыми ложками соуса.

Приятного аппетита!