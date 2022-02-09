Щоб салат-паста наситився смаками, та був з яскраво вираженим ароматом, залишіть його в холодильнику на ніч. Подавайте холодним.
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Ця страва може бути ідеальним гарніром до риби чи м'яса, або бути самостійною.
Рецепт салату-пасти капрезе
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- З'єднайте всі інгредієнти для соусу. Відділіть від загальної маси дві столові ложки соусу, помістіть у харчовий контейнер.
- До решти соусу додайте розрізані навпіл помідори та свіжу моцарелу. Дайте овочам настоятися 15 хвилин.
Фото Café delites
- Поки сир і помідори маринуються, відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і заправте оливковою олією. Залишіть трішки охолонути.
- Додайте макарони до овочів, перемішайте та полийте соусом, що залишився.
Смачного!