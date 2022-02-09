Щоб салат-паста наситився смаками, та був з яскраво вираженим ароматом, залишіть його в холодильнику на ніч. Подавайте холодним.

Читайте також Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Ця страва може бути ідеальним гарніром до риби чи м'яса, або бути самостійною.

Рецепт салату-пасти капрезе

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  1. З'єднайте всі інгредієнти для соусу. Відділіть від загальної маси дві столові ложки соусу, помістіть у харчовий контейнер.
  1. До решти соусу додайте розрізані навпіл помідори та свіжу моцарелу. Дайте овочам настоятися 15 хвилин.


Фото Café delites

  1. Поки сир і помідори маринуються, відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і заправте оливковою олією. Залишіть трішки охолонути.
  1. Додайте макарони до овочів, перемішайте та полийте соусом, що залишився.

Смачного!