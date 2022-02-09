Щоб салат-паста наситився смаками, та був з яскраво вираженим ароматом, залишіть його в холодильнику на ніч. Подавайте холодним.

Читайте також Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Ця страва може бути ідеальним гарніром до риби чи м'яса, або бути самостійною.

Рецепт салату-пасти капрезе

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти для соусу:

– 2/3 склянки оливкової олії;

– 4 – 5 столових ложок червоного винного оцту

– 2 столові ложки каперсів

– 3 зубчики часнику

– 1/3 склянки подрібненого свіжого базиліку

– 1/4 склянки нарізаної свіжої цибулі

– 1/4 склянки подрібненої свіжої петрушки

– 1/4 чайної ложки солі

– 1/4 чайної ложки чорного меленого перцю

Для салату-пасти:

– 2 склянки помідорів черрі

– 200 грамів моцарелли (маленькими кульками)

– 2 склянки макаронів

– 3 столові ложки кедрових горіхів (за бажанням).

Приготування:

З'єднайте всі інгредієнти для соусу. Відділіть від загальної маси дві столові ложки соусу, помістіть у харчовий контейнер.

До решти соусу додайте розрізані навпіл помідори та свіжу моцарелу. Дайте овочам настоятися 15 хвилин.



Фото Café delites

Поки сир і помідори маринуються, відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і заправте оливковою олією. Залишіть трішки охолонути.

Додайте макарони до овочів, перемішайте та полийте соусом, що залишився.

Смачного!