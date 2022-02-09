Два блюда в одном: салат-паста капрезе с помидорами, моцареллой и орешками
9 февраля 2022 , 23:05Читати новину українською
Источник:Café delites
Идеальный салат – свежий, яркий, питательный. Его готовят в любое время года. Ингредиенты вы найдете в ближайшем магазине или на рынке. А свежую зелень вполне заменит замороженная вами с осени.
Салат-пасту капрезе можно подавать как основное блюдо и в качестве гарнира к рыбе или мясу. Чтобы вкусы всех компонентов гармонично сочетались, оставьте его в холодильнике на ночь.
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Рецепт салата-пасты капрезе
- Время: 45 минут
- Порции: 6
– ⅔ стакана оливкового масла;
– 4 – 5 столовых ложек красного винного уксуса;
– 2 столовые ложки каперсов;
– 3 зубчика чеснока;
– ⅓ стакана измельченного свежего базилика;
– ¼ чашки нарезанного зеленого лука;
– ¼ стакана измельченной свежей петрушки;
– ¼ чайной ложки соли;
– ¼ чайной ложки молотого черного перца.
Для салата-пасты:
– 2 стакана помидоров черри;
– 200 граммов моцареллы (маленькими шариками);
– 2 стакана макарон;
– 3 столовые ложки кедровых орехов (по желанию).
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты соуса. Отложите 2 столовые ложки в небольшую емкость.
- К основной части смеси добавьте половинки помидоров и шарики моцареллы. Дайте овощам настояться 15 минут.
Фото Café delites
- Пока сыр и помидоры маринуются, отварите макароны по инструкции на упаковке. Отцедите, заправьте оливковым маслом и оставьте немного остыть.
- Смешайте макароны с овощами и полейте отложенными 2 столовыми ложками соуса.
Приятного аппетита!