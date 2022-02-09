Два блюда в одном: салат-паста капрезе с помидорами, моцареллой и орешками

Идеальный салат – свежий, яркий, питательный. Его готовят в любое время года. Ингредиенты вы найдете в ближайшем магазине или на рынке. А свежую зелень вполне заменит замороженная вами с осени.

Салат-пасту капрезе можно подавать как основное блюдо и в качестве гарнира к рыбе или мясу. Чтобы вкусы всех компонентов гармонично сочетались, оставьте его в холодильнике на ночь.

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Рецепт салата-пасты капрезе

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 6

– ⅔ стакана оливкового масла;– 4 – 5 столовых ложек красного винного уксуса;– 2 столовые ложки каперсов;– 3 зубчика чеснока;– ⅓ стакана измельченного свежего базилика;– ¼ чашки нарезанного зеленого лука;– ¼ стакана измельченной свежей петрушки;– ¼ чайной ложки соли;– ¼ чайной ложки молотого черного перца.– 2 стакана помидоров черри;– 200 граммов моцареллы (маленькими шариками);– 2 стакана макарон;– 3 столовые ложки кедровых орехов (по желанию).

Приготовление:

Соедините все ингредиенты соуса. Отложите 2 столовые ложки в небольшую емкость. К основной части смеси добавьте половинки помидоров и шарики моцареллы. Дайте овощам настояться 15 минут.



Фото Café delites

Пока сыр и помидоры маринуются, отварите макароны по инструкции на упаковке. Отцедите, заправьте оливковым маслом и оставьте немного остыть. Смешайте макароны с овощами и полейте отложенными 2 столовыми ложками соуса.

Приятного аппетита!