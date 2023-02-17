Это два самостоятельных, разных салата, которые не смешиваются между собой. Они оригинально и ярко смотрятся на тарелке и отлично украсят праздничный стол.

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Их можно приготовить отдельно и выложить в разные салатники. Но мы рекомендуем подать их как на фото, так они точно поразят гостей.

Рецепт двух салатов в одной тарелке

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты для салата из свеклы:

– 2 свеклы;

– 50 граммов орехов;

– 1 чайная ложка хрена;

– 5 граммов соевого соуса;

– 80 граммов греческого йогурта;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Свеклу отвариваем или запекаем, натираем на грубой терке.

Орехи обжариваем на сухой сковороде, нарезаем ножом. К свекле добавляем орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешиваем.

Ингредиенты для салата с курицей:

– 150 граммов копченой курицы;

– 150 граммов копченого сыра;

– 2 куриных яйца;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 15 граммов соевого соуса;

– 100 граммов греческого йогурта;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Яйца отвариваем, охлаждаем и отделяем белки от желтков.

Копченую курицу, копченый сыр и белки нарезаем полосками, перемешиваем. Желтки растираем в отдельной мисочке вилкой, добавляем горчицу, специи, соевый соус, греческий йогурт и вымешиваем заправку до однородности. Заправляем этим соусом салат, перемешиваем.

Выкладываем салаты, чередуя салаты на тарелке, или в отдельные салатники. Украшаем по желанию свежую зелень.

Приятного аппетита!