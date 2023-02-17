Це два самостійні, різні салати, які не змішуються між собою. Вони оригінально та яскраво виглядають на тарілці і чудово прикрасять святковий стіл.
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Їх можна приготувати окремо і викласти в різні салатники. Але ми радимо подати їх як на фото, так вони точно вразять гостей.
Рецепт двох салатів в одній тарілці
- Час: 2 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Буряк відварюємо, або запікаємо, натираємо на грубій тертці.
- Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці, нарізаємо ножем. До буряка додаємо горіхи, хрін, соєвий соус, грецький йогурт, спеції та перемішуємо.
Приготування:
- Яйця відварюємо, охолоджуємо і відокремлюємо білки від жовтків.
- Копчену курку, копчений ковбасний сир та білки нарізаємо смужками, перемішуємо. Жовтки розтираємо в окремій мисочці виделкою, додаємо гірчицю, спеції, соєвий соус, грецький йогурт та вимішуємо заправку до однорідності. Заправляємо цим соусом салат, перемішуємо.
- Викладаємо салати, чергуючи салати на тарілці, або в окремі салатники. Прикрашаємо за бажанням свіжою зеленню.
Смачного!