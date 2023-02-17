Це два самостійні, різні салати, які не змішуються між собою. Вони оригінально та яскраво виглядають на тарілці і чудово прикрасять святковий стіл.

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Їх можна приготувати окремо і викласти в різні салатники. Але ми радимо подати їх як на фото, так вони точно вразять гостей.

Рецепт двох салатів в одній тарілці

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Буряк відварюємо, або запікаємо, натираємо на грубій тертці.
  • Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці, нарізаємо ножем. До буряка додаємо горіхи, хрін, соєвий соус, грецький йогурт, спеції та перемішуємо.

Приготування:

  • Яйця відварюємо, охолоджуємо і відокремлюємо білки від жовтків.
  • Копчену курку, копчений ковбасний сир та білки нарізаємо смужками, перемішуємо. Жовтки розтираємо в окремій мисочці виделкою, додаємо гірчицю, спеції, соєвий соус, грецький йогурт та вимішуємо заправку до однорідності. Заправляємо цим соусом салат, перемішуємо.
  • Викладаємо салати, чергуючи салати на тарілці, або в окремі салатники. Прикрашаємо за бажанням свіжою зеленню.

Смачного!