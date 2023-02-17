Два праздничных салата на одной тарелке: так вы еще не готовили
17 февраля 2023, 14:22Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты на каждый день
Уникальность этого блюда в том, что это два кардинально разных салата, которые ярко подают на одной тарелке. Конечно, их можно разделить, но зачем!
Это два самостоятельных, разных салата, которые не смешиваются между собой. Они оригинально и ярко смотрятся на тарелке и отлично украсят праздничный стол.
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Их можно приготовить отдельно и выложить в разные салатники. Но мы рекомендуем подать их как на фото, так они точно поразят гостей.
Рецепт двух салатов в одной тарелке
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
– 2 свеклы;
– 50 граммов орехов;
– 1 чайная ложка хрена;
– 5 граммов соевого соуса;
– 80 граммов греческого йогурта;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Свеклу отвариваем или запекаем, натираем на грубой терке.
- Орехи обжариваем на сухой сковороде, нарезаем ножом. К свекле добавляем орехи, хрен, соевый соус, греческий йогурт, специи и перемешиваем.
– 150 граммов копченой курицы;
– 150 граммов копченого сыра;
– 2 куриных яйца;
– 15 граммов соевого соуса;
– 100 граммов греческого йогурта;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Яйца отвариваем, охлаждаем и отделяем белки от желтков.
- Копченую курицу, копченый сыр и белки нарезаем полосками, перемешиваем. Желтки растираем в отдельной мисочке вилкой, добавляем горчицу, специи, соевый соус, греческий йогурт и вымешиваем заправку до однородности. Заправляем этим соусом салат, перемешиваем.
- Выкладываем салаты, чередуя салаты на тарелке, или в отдельные салатники. Украшаем по желанию свежую зелень.
Приятного аппетита!