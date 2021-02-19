Апельсиновый крем-брюле с карамелью по рецепту Лизы Глинской: французский десерт
Очень легкий и изысканный десерт, который своим вкусом перенесет вас в уютную кофейню в Париже.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Известній украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями сразу двумя рецептам французского десерта крем-брюле.
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Чтобы приготовить такой десерт дома вам необходимы совсем простые ингредиенты и немного магии. Поэтому переходим к рецептам наших десертов.
Помните, если у вас нет кондитерской газовой горелки, вы не сможете приготовить хрустящую корочку.
Как приготовить апельсиновое крем-брюле
- В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, желтки, сахар и цедру апельсина – перемешайте и прогрейте при постоянном помешивании до 80 градусов.
- Процедите крем Англес через сито, чтобы избавиться от цедры и разлейте по формочкам. Примерно получится три формы по 250-300 мл.
- Выложите формы на противень.
- Разогрейте духовку до 140 градусов и отправьте в нее противень с формами. Налейте в противень горячей воды и выпекайте крем-брюле в течение 30 минут.
- Готовое крем-брюле оставьте остывать в приоткрытой духовке.
- Переместите крем-брюле в холодильник на 5-6 часов.
- Готовый десерт промокните салфеткой, чтобы собрать конденсат, посыпьте сахаром и прогрейте кондитерским газовой горелкой до образования хрустящей корочки. Приятного аппетита!
Как приготовить карамельный крем-брюле
- В глубокую чашу отправляем сливки, а молоко с желтками в глубокую миску.
- Воду соедините с сахаром в кастрюле и поставьте на огонь – для карамели. Прогрейте сливки, чтобы они были довольно горячими и влейте в карамель, когда она будет коричневого цвета. Быстро перемешивайте до однородного состояния карамели.
- Вылейте карамель в молочной массы и снова перемешайте до однородной массы.
- Процедите карамельное молоко через сито, дальше разлейте основу для карамельного крем-брюле по формочкам. Их тоже получится около 3 штук.
- Разогрейте духовку до 140 градусов и отправьте в нее противень с формами. Налейте в противень горячей воды и выпекайте крем-брюле в течение 30 минут.
- Готовое крем-брюле оставьте остывать в приоткрытой духовке.
- Переместите крем-брюле в холодильник на 5-6 часов.
- Готовый десерт промокните салфеткой, чтобы собрать конденсат, посыпьте сахаром и прогрейте кондитерской газовой горелкой до образования хрустящей корочки. Приятного аппетита!
Рецепт с видео как приготовить крем-брюле:
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