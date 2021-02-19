Очень легкий и изысканный десерт, который своим вкусом перенесет вас в уютную кофейню в Париже.

Известній украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями сразу двумя рецептам французского десерта крем-брюле.

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Чтобы приготовить такой десерт дома вам необходимы совсем простые ингредиенты и немного магии. Поэтому переходим к рецептам наших десертов.

Помните, если у вас нет кондитерской газовой горелки, вы не сможете приготовить хрустящую корочку.

Как приготовить апельсиновое крем-брюле

Ингредиенты:

– 250 мл сливок 30-35%;

– 150 мл молока

– цедра апельсина;

– 110 г сахара;

– 80 г желтка.

В небольшой кастрюле соедините сливки, молоко, желтки, сахар и цедру апельсина – перемешайте и прогрейте при постоянном помешивании до 80 градусов. Процедите крем Англес через сито, чтобы избавиться от цедры и разлейте по формочкам. Примерно получится три формы по 250-300 мл. Выложите формы на противень. Разогрейте духовку до 140 градусов и отправьте в нее противень с формами. Налейте в противень горячей воды и выпекайте крем-брюле в течение 30 минут. Готовое крем-брюле оставьте остывать в приоткрытой духовке. Переместите крем-брюле в холодильник на 5-6 часов. Готовый десерт промокните салфеткой, чтобы собрать конденсат, посыпьте сахаром и прогрейте кондитерским газовой горелкой до образования хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Как приготовить карамельный крем-брюле

Ингредиенты:

– 250 мл сливок 30-35%;

– 150 мл молока

– 80 г желтка;

– 110 г сахара;

– 30 мл воды

В глубокую чашу отправляем сливки, а молоко с желтками в глубокую миску. Воду соедините с сахаром в кастрюле и поставьте на огонь – для карамели. Прогрейте сливки, чтобы они были довольно горячими и влейте в карамель, когда она будет коричневого цвета. Быстро перемешивайте до однородного состояния карамели. Вылейте карамель в молочной массы и снова перемешайте до однородной массы. Процедите карамельное молоко через сито, дальше разлейте основу для карамельного крем-брюле по формочкам. Их тоже получится около 3 штук. Разогрейте духовку до 140 градусов и отправьте в нее противень с формами. Налейте в противень горячей воды и выпекайте крем-брюле в течение 30 минут. Готовое крем-брюле оставьте остывать в приоткрытой духовке. Переместите крем-брюле в холодильник на 5-6 часов. Готовый десерт промокните салфеткой, чтобы собрать конденсат, посыпьте сахаром и прогрейте кондитерской газовой горелкой до образования хрустящей корочки. Приятного аппетита!

Рецепт с видео как приготовить крем-брюле: