Приготовьте дома настоящий американский лаймовый пирог по рецепту Лизы Глинской и наслаждайтесь непревзойденным вкусом сладкой выпечки всей семьей.

Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом лаймового пирога, который не только вкусный, но и легкий в приготовлении.

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Лаймовый пирог прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Попробуйте приготовить десерт ресторанного образца у себя дома.

Рецепт лаймового пирога

Ингредиенты:

– 200 г песочного печенья;

– 20 г сливочного масла;

– 200 г сгущенки;

– 100 г яиц;

– 100 г крем-сыра;

– 60 мл лаймового фреша;

– цедра 2 лаймов

Для меренги:

– 60 г белка;

– 40 г сахара;

– 40 г сахарной пудры;

Перебейте песочное печенье блендером в крошку и соедините с растопленным сливочным маслом. Из полученной массы сформируйте основу для пирога и утрамбуйте ее в кольцо диаметром 20 сантиметров. Для начинки смешайте сгущенное молоко, крем-сыр и яйца в однородную массу. Соедините цедру лайма и фреш, доведите до парения в микроволновке. Оставьте на 15 минут. Процедите сок от цедры, влейте его в начинку. Разогрейте духовку с конвекцией до 170 градусов. Вылейте начинку на основание и отправьте выпекаться на 25 минут. Готовый лаймовый пирог оставьте охлаждаться, далее отправьте его в холодильник на 3-4 часа. Для приготовления швейцарской меренги смешайте все ингредиенты в чаше комбайна, отправьте ее на паровую баню и прогрейте смесь до 50-55 градусов при постоянном помешивании. Взбейте белковую смесь на больших оборотах до устойчивых пиков. Задекорируйте лаймовый пирог меренгой и свежими ягодами. Приятного аппетита!

Рецепт американского лаймового пирога – видео: