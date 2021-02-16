Лаймовый пирог по рецепту шеф-кондитера Лизы Глинской
Приготовьте дома настоящий американский лаймовый пирог по рецепту Лизы Глинской и наслаждайтесь непревзойденным вкусом сладкой выпечки всей семьей.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом лаймового пирога, который не только вкусный, но и легкий в приготовлении.
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Лаймовый пирог прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для будничного. Попробуйте приготовить десерт ресторанного образца у себя дома.
Рецепт лаймового пирога
- Перебейте песочное печенье блендером в крошку и соедините с растопленным сливочным маслом. Из полученной массы сформируйте основу для пирога и утрамбуйте ее в кольцо диаметром 20 сантиметров.
- Для начинки смешайте сгущенное молоко, крем-сыр и яйца в однородную массу.
- Соедините цедру лайма и фреш, доведите до парения в микроволновке. Оставьте на 15 минут.
- Процедите сок от цедры, влейте его в начинку. Разогрейте духовку с конвекцией до 170 градусов. Вылейте начинку на основание и отправьте выпекаться на 25 минут.
- Готовый лаймовый пирог оставьте охлаждаться, далее отправьте его в холодильник на 3-4 часа.
- Для приготовления швейцарской меренги смешайте все ингредиенты в чаше комбайна, отправьте ее на паровую баню и прогрейте смесь до 50-55 градусов при постоянном помешивании.
- Взбейте белковую смесь на больших оборотах до устойчивых пиков.
- Задекорируйте лаймовый пирог меренгой и свежими ягодами. Приятного аппетита!
Рецепт американского лаймового пирога – видео:
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