У літню спеку поласувати сезонними фруктами – чудова альтернатива солодощам або випічці.
У дині містяться безліч корисних речовин: вітаміни А, C, P, каротин, цукри, фолієва, аскорбінова кислота, а також калій, залізо, натрій, клітковина. На 100 грамів дині – 34 кілокалорії.
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Скибочки дині/ Фото Unsplash
Як обирати диню
Для того, щоб обрати солодку диню, треба дотримуватись кілька простих правил:
- аромат. Відчуйте її запах. Традиційно диня має солодкий, приємний медовий аромат;
- шкірка. При виборі дині, звертайте увагу на шкірку. Вона має бути пружною при натисканні, цілою, без тріщин та рівномірного кольору. Не можна купувати дині з цятками, тріщинами на кірці.
- хвостик і носик. Хвостик у дині має бути сухим, а на протилежному боці – м’яким.
Найкраще дині купувати у сезон – наприкінці серпня, у вересні.
Як правильно зберігати диню
Зазвичай диню вживають у сирому вигляді. Перед вживанням ретельно мийте диню під теплою водою, почистіть усередині від кісточок та ззовні – від шкірки. Не зберігайте розрізану диню при кімнатній температурі. Зберігайте її у холодильнику.
Диня / Фото Unsplash
Протипоказання
Вживають диню в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт, хворим на цукровий діабет, виразкою шлунку, а також вагітним, годуючим матерям та дітям. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.
Застосування в кулінарії
З дині готують фруктові смузі, сорбет, граніту – фруктовий лід, а також додають у супи та салати.