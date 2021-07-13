У літню спеку поласувати сезонними фруктами – чудова альтернатива солодощам або випічці.

У дині містяться безліч корисних речовин: вітаміни А, C, P, каротин, цукри, фолієва, аскорбінова кислота, а також калій, залізо, натрій, клітковина. На 100 грамів дині – 34 кілокалорії.

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Скибочки дині/ Фото Unsplash

Як обирати диню

Для того, щоб обрати солодку диню, треба дотримуватись кілька простих правил:

аромат. Відчуйте її запах. Традиційно диня має солодкий, приємний медовий аромат;

Відчуйте її запах. Традиційно диня має солодкий, приємний медовий аромат; шкірка. При виборі дині, звертайте увагу на шкірку. Вона має бути пружною при натисканні, цілою, без тріщин та рівномірного кольору. Не можна купувати дині з цятками, тріщинами на кірці.

При виборі дині, звертайте увагу на шкірку. Вона має бути пружною при натисканні, цілою, Не можна купувати дині з цятками, тріщинами на кірці. хвостик і носик. Хвостик у дині має бути сухим, а на протилежному боці – м’яким.

Важливо! В жодному разі не купуйте диню біля доріг, на стихійних ринках. Також не треба купувати розрізану диню, бо на м'якоті розмножується велика кількість хвороботворних бактерій.

Найкраще дині купувати у сезон – наприкінці серпня, у вересні.

Як правильно зберігати диню

Зазвичай диню вживають у сирому вигляді. Перед вживанням ретельно мийте диню під теплою водою, почистіть усередині від кісточок та ззовні – від шкірки. Не зберігайте розрізану диню при кімнатній температурі. Зберігайте її у холодильнику.

Рекомендують не поєднувати диню з іншими продуктами, не вживати на голодний шлунок та після основних страв, бо це – важкий продукт.

Диня / Фото Unsplash

Протипоказання

Вживають диню в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт, хворим на цукровий діабет, виразкою шлунку, а також вагітним, годуючим матерям та дітям. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

Застосування в кулінарії

З дині готують фруктові смузі, сорбет, граніту – фруктовий лід, а також додають у супи та салати.