Почему в хлебе возникает много пустот: причина и как ее избежать

Домашний хлеб – это особый вкус, который не сможет подарить ни одна приобретенная выпечка. Но иногда старания хозяек оказываются в опасности, ведь результат получается не таким, как они ожидали.

Полости в хлебе – это явление, которое встречается довольно часто, даже когда мы покупаем продукт в магазине или пекарне. Особенно эта проблема раздражает, когда мы печем хлеб собственноручно, ведь полая середина – это далеко не то, на что мы рассчитываем. Впрочем, если знать причину проблемы, то устранить ее не так уж сложно.

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Почему в хлебе возникают полости и как их избегать

Как опытные хозяйки уже догадываются, полости в хлебе – это пузырьки воздуха, которые образовались при выпекании. Они возникают из-за газов, которые производят дрожжи.

Идеальный результат / Фото Cookery

В общем, это естественное явление, но если все делать правильно, то пустоты будут маленькими и едва заметными. Когда же они размером в половину куска хлеба – снова получить такой результат не захочет никто.

Обычно главная ошибка заключается в неправильном замешивании теста. Если вымесить его не слишком тщательно, клейковина не сможет удержать газы, которые будут выделяться в процессе выпечки.

Также большой воздушный карман может образоваться в случае, если не соблюдать пропорции в рецепте, в частности, добавить слишком много муки или масла. Они закрывают для газов возможность высвободиться и в результате в хлебе образуется большая полость. Избегайте этих ошибок – и ваш домашний хлеб будет идеальным.