Порожнини у хлібі – це явище, яке трапляється доволі часто, навіть коли ми купуємо продукт у магазині чи пекарні. Та особливо ця проблема дратує, коли ми печемо хліб власноруч, адже порожниста середина – це далеко не те, на що ми розраховуємо. Втім, якщо знати причину проблеми, то усунути її не так вже й складно.

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Чому у хлібі виникають порожнини та як їх уникати

Як досвідчені господині вже здогадуються, порожнини у хлібі – це бульбашки повітря, які утворилися під час випікання. Вони виникають через гази, які виробляють дріжджі.

Ідеальний результат / Фото Cookery

Загалом це природнє явище, але якщо все робити правильно, то пустоти будуть маленькими та ледь помітними. Коли ж вони розміром з половину шматка хліба – знову отримати такий результат не захоче ніхто.

Зазвичай головна помилка полягає у неправильному замішуванні тіста. Якщо вимісити його не надто ретельно, клейковина не зможе стримати гази, які будуть виділятися у процесі випікання.

Також велика повітряна кишеня може утворитися у випадку, якщо не дотримуватися пропорцій у рецепті, зокрема, дати забагато борошна або олії. Вони закривають для газів можливість вивільнитися, і в результаті у хлібі утвориться велика порожнина. Уникайте цих помилок – і ваш домашній хліб буде неперевершеним.