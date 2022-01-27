Джамбалайя – это древнее креольское блюдо, которое готовят на основе длиннозернистого риса. Поговаривают, что название происходит от французского слова jambon, что означает ветчина.
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В классическом рецепте к джамбалайе добавляют ветчину или копченую колбасу из свинины (andouille). Современные версии блюда повара готовят с рыбой или морепродуктами. Мы выбрали для вас вариант блюда с морепродуктами и куриным мясом – это невероятно вкусно!
Джамбалайя – рецепт с морепродуктами и курятиной
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Фото Café delites
Приготовление:
- В большой кастрюле разогрейте 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте на ней тонкие кружочки колбасы. Когда она подрумянится – переложите ее в миску.
- Влейте немного масла и обжарьте небольшие кусочки курятины. Добавьте каджунскую приправу. Обжаренное куриное мясо переложите в отдельную миску.
- На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, болгарский перец и сельдерей. Добавьте измельченный чеснок и готовьте к появлению аромата (30 секунд).
- Добавьте нарезанные кубиками помидоры и присыпте солью, перцем, тимьяном, орегано, каенским перцем, острым перечным соусом, вустерским соусом и оставшейся каджунской приправой. Добавьте курицу и колбасу. Варите 5 минут, периодически помешивая блюдо.
- Добавьте в кастрюлю рис, влейте куриный бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь и накройте крышкой. Варите блюдо примерно 20 – 25 минут.
Фото Café delites
- Положите креветки сверху, аккуратно перемешайте и накройте крышкой. Тушите джамбалайю еще 5 – 6 минут.
- Подавайте блюдо с нарезанным зеленым луком и петрушкой.
Приятного аппетита!