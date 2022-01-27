Джамбалайя – это древнее креольское блюдо, которое готовят на основе длиннозернистого риса. Поговаривают, что название происходит от французского слова jambon, что означает ветчина.

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В классическом рецепте к джамбалайе добавляют ветчину или копченую колбасу из свинины (andouille). Современные версии блюда повара готовят с рыбой или морепродуктами. Мы выбрали для вас вариант блюда с морепродуктами и куриным мясом – это невероятно вкусно!

Джамбалайя – рецепт с морепродуктами и курятиной​

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 2 столовых ложки приправы каджун (Slap Ya Mama/Cajun);

– 300 граммов копченой колбасы из свинины (andouille);

– 500 граммов куриных бедер без костей;

– 1 луковица;

– 1 небольшой зеленый болгарский перец;

– 1 небольшой красный болгарский перец;

– 2 стебля;

– 4 зубчика чеснока;

– 400 грамм измельченных помидоров;

– 1 чайная ложка соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– по 1 чайной ложке сушеного тимьяна и сушеного орегано;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1/4 чайной ложки каенского перца;

– 1/2 чайной ложки острого перечного соуса;

– 2 чайные ложки вустерского соуса;

– 1 1/2 стакана длиннозернистого белого риса;

– 3 стакана куриного бульона;

– 500 граммов креветок;

– нарезанный зеленый лук;

– измельченная петрушка для украшения.

Приготовление​:

В большой кастрюле разогрейте 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте на ней тонкие кружочки колбасы. Когда она подрумянится – переложите ее в миску.

Влейте немного масла и обжарьте небольшие кусочки курятины. Добавьте каджунскую приправу. Обжаренное куриное мясо переложите в отдельную миску.

На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, болгарский перец и сельдерей. Добавьте измельченный чеснок и готовьте к появлению аромата (30 секунд).

Добавьте нарезанные кубиками помидоры и присыпте солью, перцем, тимьяном, орегано, каенским перцем, острым перечным соусом, вустерским соусом и оставшейся каджунской приправой. Добавьте курицу и колбасу. Варите 5 минут, периодически помешивая блюдо.

Добавьте в кастрюлю рис, влейте куриный бульон и доведите до кипения. Убавьте огонь и накройте крышкой. Варите блюдо примерно 20 – 25 минут.



Фото Café delites

Положите креветки сверху, аккуратно перемешайте и накройте крышкой. Тушите джамбалайю еще 5 – 6 минут.

Подавайте блюдо с нарезанным зеленым луком и петрушкой.

Приятного аппетита!