Джамбалая – це давня креольська страва, яку готують на основу довгозернистого рису. Подейкують, що назва походить від французького слова jambon, що означає – шинка.

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В класичному рецепті до джамбалаї додають шинку або копчену ковбасу зі свинини (andouille). Сучасні версії страви, кухарі готують з рибою або морепродуктами. Ми дібрали для вас варіант страви з морепродуктами та курячим м'ясом – це неймовірно смачно!

Джамбалая: рецепт з морепродуктами та курятиною

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 2 столові ложки приправи каджун (Slap Ya Mama/Cajun);

– 300 грамів копченої ковбаси зі свинини (andouille);

– 500 грамів курячих стегон без кісток;

– 1 цибулина;

– 1 невеликий зелений болгарський перець;

– 1 невеликий червоний болгарський перець;

– 2 стебла;

– 4 зубчики часнику;

– 400 грамів подрібнених помідорів;

– 1 чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– по 1 чайній ложці сушеного чебрецю і сушеного орегано;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1/4 чайної ложки каєнського перцю;

– 1/2 чайної ложки гострого перцевого соусу;

– 2 чайні ложки вустерського соусу;

– 1 1/2 склянки довгозернистого білого рису;

– 3 склянки курячого бульйону;

– 500 грамів креветок;

– нарізана зелену цибулю;

– подрібнена петрушка для прикраси.

Приготування:

У великій каструлі розігрійте 1 столову ложку олії. Обсмажте на ній тонкі кружальця ковбаси. Коли вона підрум'яниться – перекладіть її в миску.

Влийте ще трохи олії та обсмажте невеликі шматочки курятини. Присмачте каджунською приправою. Обсмажене куряче м'ясо перекладіть в окрему мисочку.

На сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю, болгарський перець і селеру. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату (30 секунд).

Додайте нарізані кубиками помідори та присмачте сіллю, перцем, чебрецем, орегано, каєнським перцем, гострим перцевим соусом, вустерським соусом і рештою каджунської приправи. Додайте курку та ковбасу. Варіть 5 хвилин, періодично помішуючи страву.

Додайте в каструлю рис, влийте курячий бульйон та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та накрийте кришкою. Варіть страву приблизно 20 – 25 хвилин.



Фото Café delites

Покладіть креветки поверх страви, обережно перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте джамбалаю ще 5 – 6 хвилин.

Подавайте страву з нарізаною зеленою цибулею і петрушкою.

Смачного!