Джамбалая – це давня креольська страва, яку готують на основу довгозернистого рису. Подейкують, що назва походить від французького слова jambon, що означає – шинка.

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В класичному рецепті до джамбалаї додають шинку або копчену ковбасу зі свинини (andouille). Сучасні версії страви, кухарі готують з рибою або морепродуктами. Ми дібрали для вас варіант страви з морепродуктами та курячим м'ясом – це неймовірно смачно!

Джамбалая: рецепт з морепродуктами та курятиною

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Фото Café delites

Приготування:

  1. У великій каструлі розігрійте 1 столову ложку олії. Обсмажте на ній тонкі кружальця ковбаси. Коли вона підрум'яниться – перекладіть її в миску.
  1. Влийте ще трохи олії та обсмажте невеликі шматочки курятини. Присмачте каджунською приправою. Обсмажене куряче м'ясо перекладіть в окрему мисочку.
  1. На сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю, болгарський перець і селеру. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату (30 секунд).
  1. Додайте нарізані кубиками помідори та присмачте сіллю, перцем, чебрецем, орегано, каєнським перцем, гострим перцевим соусом, вустерським соусом і рештою каджунської приправи. Додайте курку та ковбасу. Варіть 5 хвилин, періодично помішуючи страву.
  1. Додайте в каструлю рис, влийте курячий бульйон та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та накрийте кришкою. Варіть страву приблизно 20 – 25 хвилин.


Фото Café delites

  1. Покладіть креветки поверх страви, обережно перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте джамбалаю ще 5 – 6 хвилин.
  1. Подавайте страву з нарізаною зеленою цибулею і петрушкою.

Смачного!