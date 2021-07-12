Джелато – ніжний десерт, родом з Італії. Традиційно його готують вручну і воно зберігається лише кілька годин.

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Дід морозива джелато відрізняється від морозива способом приготування та інгредієнтами. Це крем. Його готують з коров'ячого молока, нежирних вершків, з додаванням цукру, яєчних жовтків. Також додають фісташки, шоколад, корицю, свіжі фрукти або пюре.

Джелато/ Фото Unsplash

У перекладі з італійської Gelato – “морозиво”. У ХVI столітті заморожували фрукти. Авторство джелато приписують італійському шеф-кухарю Франческо Прокопіо деї Кольтеллі, який наприкінці XVII століття відкрив у Парижі кав'ярню з цим десертом, яке стало популярне у всій Європі. Існує інша версія походження, яка належить флорентійському живописцю та архітектору Бернардо Буонталенті, що також створив першу у світі морозивницю: мідний котел з інгредієнтами поміщали у дерев’яну кадку, заповнену льодом та сіллю. Він створив десерт з жовтків, цукру та фруктів та подав під час бенкету на честь іспанського короля. Тому джелато називали – "флорентійським кремом”. Місця, де продавали та готували десерт називали – джелатеріями. 1880 року у Римі вперше була відкрита вихідцем з Тоскани – Джованні Фассі.

2003 року у Болоньї засновано Gelato University, де навчають усіх охочих готувати італійський десерт.

Джелато/ Фото Unsplash

Рецепт джелато

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів натуральне молоко (10%);

– 100 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 2 яєчні жовтки;

– 150 мілілітрів вершків 25%;

– дрібка солі.