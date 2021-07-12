Джелато – ніжний десерт, родом з Італії. Традиційно його готують вручну і воно зберігається лише кілька годин.
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Дід морозива джелато відрізняється від морозива способом приготування та інгредієнтами. Це крем. Його готують з коров'ячого молока, нежирних вершків, з додаванням цукру, яєчних жовтків. Також додають фісташки, шоколад, корицю, свіжі фрукти або пюре.
Джелато/ Фото Unsplash
2003 року у Болоньї засновано Gelato University, де навчають усіх охочих готувати італійський десерт.
Джелато/ Фото Unsplash
Рецепт джелато
- У каструлю вилийте молоко, додайте сіль, половину цукру, ванільний цукор, доведіть до кипіння до розтанення цукру.
- У мисці збийте жовтки з цукром у пишну піну, влийте тонкою цівкою молоко, перемішайте, усю суміш знову вилийте у каструлю, доведіть до кипіння, помішуйте до загустіння.
- Зніміть з вогню, влийте вершки, перемішайте, залиште для охолодження.
- Викладіть у форму, відправте у холодильник на 3 – 4 години, дістаньте з холодильника, перемішайте та знову відправте у холодильник – на 6 годин або на ніч.
- Викладіть у тарілку. Смачного!