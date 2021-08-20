Ароматный джем из алычи без косточек можно использовать для промазывания коржей торта, делать из него начинку для пирогов, или просто кушать, щедро намазав на булочку или тост.
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Джем из желтой алычи без косточек
- Время: 80 – 120 минут
- Порции: 2
Джем из алычи / Фото Апетитто
Приготовление:
- Тщательно помойте алычу, переберите ее и удалите листья и хвостики.
- Отправьте алычу в кастрюлю. Налейте воду так, чтобы она покрывала алычу на 1/5.
Приготовление джема из алычи / Фото Пинтерест
- Доведите алычу до кипения и варите на медленном огне, пока плоды размякнут.
- Снимите варенье с плиты и охладите.
Приготовление джема из алычи / Фото Пинтерест
- Тщательно перетрите ягоды через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры.
- В пюре из алычи добавьте сахар, кардамон и после закипания варите варенье 10 минут. Не забывайте снимать пенку с варенья.
Приготовление джема из алычи / Фото Пинтерест
- Охладите варенье. Повторите этот процесс несколько раз, пока масса не приобретет ту консистенцию, которая вам нужна.
- Выньте из варенья кардамон. Разлейте его по стерилизованным банкам и закройте крышками.
- Варенье готово. Приятного аппетита!
Джем из красной алычи в мультиварке
- Время: 80 – 120 минут
- Порции: 4
Джем из красной алычи / Фото Смачно
Приготовление:
- Тщательно промойте ягоды, сделайте ножом надрезы и удалите косточку. Нарежьте ягоды алычу средними кубиками.
- Алычу переложите в чашу мультиварки и влейте немного воды.
- Добавьте к ягодам сахар. Закройте крышку мультиварки и включите режим "Тушение". Время цикла – 30 минут.
- Время от времени помешивайте ягоды до полного растворения сахара.
- В процессе варки джема следует добавить корицу и лимонную кислоту.
- В конце приготовления добавьте палочки корицы.
- Переведите мультиварку в режим "Выпечка" на 15 минут и готовьте джем постоянно помешивая.
- Готовый джем разлейте по заранее простерилизованным банкам, закройте крышками.
- Переверните банки с алычой вверх дном, укройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Ваш джем готов. Приятного аппетита!