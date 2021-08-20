Ароматний джем з аличі без кісточок модна використовувати для перекладання коржів для торта, робити з нього начинку для пирогів, або просто їсти, щедро намазавши на булочку чи грінку.
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Джем з жовтої аличі без кісточок
- Час: 80 – 120 хвилин
- Порції: 2
Джем з аличі / Фото Апетитто
Приготування:
- Ретельно помийте аличу, переберіть її та видаліть листя і хвостики.
- Відправте аличу в каструлю. Налийте воду до ягід так, щоб вона покривала аличу на 1/5.
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест
- Доведіть аличу до кипіння та варіть на повільному вогні, доки плоди розм'якнуть.
- Зніміть варення з плити та охолодіть.
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест
- Ретельно перетріть ягоди через дрібне сито, щоб позбутися кісточок та шкірки.
- У пюре з аличі додайте цукор, кардамон та після закипання варіть варення 10 хвилин. Не забувайте знімати пінку з варення.
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест
- Охолодіть варення. Повторіть цей процес кілька разів, доки маса не набуде тої консистенції, яка вам потрібна.
- Вийміть з варення кардамон. Розлийте його по стерилізованих банках та закрийте кришками.
- Варення готове. Смачного!
Джем з червоної аличі в мультиварці
- Час: 80 – 120 хвилин
- Порції: 4
Джем з червоної аличі / Фото Смачно
Приготування:
- Ретельно промийте ягоди, зробіть ножем надрізи та видаліть кісточку. Наріжте ягоди аличу середніми кубиками.
- Перекладіть аличу в чашу мультиварки та влийте трохи води.
- Додайте до ягід цукор. Закрийте кришку мультиварки та увімкніть режим "Гасіння". Час циклу – 30 хвилин.
- Час від часу помішуйте ягоди до повного розчинення цукру.
- У процесі варіння джему слід додати корицю і лимонну кислоту.
- Наприкінці приготування додайте палички кориці.
- Переведіть мультиварку у режим "Випічка" на 15 хвилин і готуйте джем постійно помішуючи.
- Готовий джем розлийте по заздалегідь простерилізованих банках, закрийте кришками.
- Переверніть банки з аличею догори дном, вкрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Ваш джем готовий. Смачного!