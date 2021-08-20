Ароматний джем з аличі без кісточок модна використовувати для перекладання коржів для торта, робити з нього начинку для пирогів, або просто їсти, щедро намазавши на булочку чи грінку.

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Джем з жовтої аличі без кісточок

  • Час: 80 – 120 хвилин
  • Порції: 2

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Джем з аличі / Фото Апетитто

Приготування:

  1. Ретельно помийте аличу, переберіть її та видаліть листя і хвостики.
  1. Відправте аличу в каструлю. Налийте воду до ягід так, щоб вона покривала аличу на 1/5.

джем
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест

  1. Доведіть аличу до кипіння та варіть на повільному вогні, доки плоди розм'якнуть.
  1. Зніміть варення з плити та охолодіть.

джем
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест

  1. Ретельно перетріть ягоди через дрібне сито, щоб позбутися кісточок та шкірки.
  1. У пюре з аличі додайте цукор, кардамон та після закипання варіть варення 10 хвилин. Не забувайте знімати пінку з варення.

джем
Приготування джему з аличі / Фото Пінтерест

  1. Охолодіть варення. Повторіть цей процес кілька разів, доки маса не набуде тої консистенції, яка вам потрібна.
  1. Вийміть з варення кардамон. Розлийте його по стерилізованих банках та закрийте кришками.
  1. Варення готове. Смачного!

Джем з червоної аличі в мультиварці

  • Час: 80 – 120 хвилин
  • Порції: 4

джем
Джем з червоної аличі / Фото Смачно

Приготування:

  1. Ретельно промийте ягоди, зробіть ножем надрізи та видаліть кісточку. Наріжте ягоди аличу середніми кубиками.
  1. Перекладіть аличу в чашу мультиварки та влийте трохи води.
  1. Додайте до ягід цукор. Закрийте кришку мультиварки та увімкніть режим "Гасіння". Час циклу – 30 хвилин.
  1. Час від часу помішуйте ягоди до повного розчинення цукру.
  1. У процесі варіння джему слід додати корицю і лимонну кислоту.
  1. Наприкінці приготування додайте палички кориці.
  1. Переведіть мультиварку у режим "Випічка" на 15 хвилин і готуйте джем постійно помішуючи.
  1. Готовий джем розлийте по заздалегідь простерилізованих банках, закрийте кришками.
  1. Переверніть банки з аличею догори дном, вкрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. Ваш джем готовий. Смачного!