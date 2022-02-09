Еда как искусство: в Мариуполе установят скульптуры национальных блюд

Национальная кухня – неотъемлемая часть любой культуры. В Мариуполе придумали оригинальный ход, чтобы сделать город более привлекательным для туристов.

В Мариуполе установят 3 скульптуры, посвященные национальным блюдам. Как отметили авторы идеи, главная цель – показать этническую разноцветность Мариуполя и Приазовья на простых примерах местной кухни. Достопримечательности станут новыми точками на маршрутах туристов.

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Подобные инициативы уже реализованы в нескольких городах Украины. Например, в Полтавской области есть памятник клецкам и вареникам, а Бердянск может похвастаться "Бычком-кормильцем".

Минискульптура варенья в Киеве / Фото yuliabevzenko.com

На мой взгляд, это удачный пример, который может просто объяснить сложное. Да, Приазовье – многокультурный регион, но понять это можно не только за счет исторических фактов,

– считает автор идеи Исидор Бадасен.

Для трех скульптур есть три варианта блюд:

чебурек;

псалтырь – обрядовый хлеб приазовских греков ;

; борщ с килькой .

Варианты не окончательные, конечные блюда-победители будут избираться голосованием на официальных сайтах города и страницах в фейсбуке. Заявки с предложениями блюд будут принимать до 15 февраля. На реализацию проекта будет выделено 96 тысяч гривен, по 32 тысячи на скульптуру.