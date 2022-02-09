У Маріуполі встановлять 3 скульптури, присвячені національним стравам. Як зазначили автори ідеї, головна мета – показати етнічне різнобарв'я Маріуполя і Приазов'я на простих прикладах місцевої кухні. Також пам'ятки стануть новими точками на маршрутах туристів.

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Подібні інціативи вже реалізовані в декількох містах України. Наприклад, у Полтавській області є пам'ятник галушкам та вареникам, а Бердянськ може похизуватися "Бичком-годувальником".

Мініскульптура варення у Києві / Фото yuliabevzenko.com

На мою думку, це вдалий приклад, який може просто пояснити складне. Так, Приазов'я – багатокультурний регіон, але зрозуміти це можна не тільки за рахунок історичних фактів,

– вважає автор ідеї Ісидор Бадасен.

Наразі для трьох скульптур є три варіанти страв:

чебурек;

псалтир – обрядовий хліб приазовських греків;

борщ з кількою.

Варіанти не остаточні, страви-переможці будуть обиратися за допомогою голосування на офіційних сайтах міста та сторінках у фейсбук. Заявки із пропозиціями страв для скульптур будуть приймати до 15 лютого. На реалізацію проєкту буде виділено 96 тисяч гривень, по 32 тисячі на скульптуру.