Единственный в Восточной Европе: МХП открыл Кулинарный центр – в чем его уникальность

Недавно под Киевом, в Вишневом, открылся уникальный объект – Кулинарный центр МХП. Здесь повара смогут готовить новые блюда, анализировать состояние продукции, воплощать смелые идеи, а также проводить мастер-классы. Какие еще возможности открывает центр – читайте дальше.

Кулинарный центр МХП – это единственное в Восточной Европе инновационное пространство, спроектированное с целью создания новой продукции, тестирования компонентов и сенсорного анализа.

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В центре есть пять демонстрационных кухонь, а еще – технологический цех, сенсорная лаборатория для дегустаций и кухня-студия, разработанная для съемки и прямых трансляций.



Кулинарный центр МХП / Фото МХП

Для МХП, одного из крупнейших агрохолдингов Украины, создание центра является чрезвычайно важным шагом на пути кулинарной трансформации, ведь это совершенно новый опыт, который предусматривает много новшеств внутри компании.



Открытие Кулинарного центра МХП на Киевщине / Фото МХП

Сейчас МХП проходит кулинарную трансформацию – компания превращается из сырьевой в кулинарную. Это масштабный процесс, затрагивающий все подразделения компании. Эта трансформация предполагает разработку новых продуктов, сервисов и бизнес-моделей, призванных сделать нас, МХП, "ближе к тарелке потребителя,

– отмечает Инна Чернявская, руководитель отдела разработки кулинарных продуктов.



Илья Демковский, бренд-шеф нового Кулинарного центра / Фото МХП

"Один из векторов кулинарной трансформации МХП – углубление сотрудничества с индустрией гостеприимства. Конечно, чтобы соответствовать требованиям рынка, нужно его хорошо знать, а это невозможно без синергии с его игроками. Именно в построении этой синергии и заключается одна из миссий, которые мы возлагаем на Кулинарный центр. Обычно, шеф-повара и технологи общаются "на разных языках" и не всегда понимают друг друга. Мы стремимся это исправить, а центр станет прекрасной площадкой для этого, ведь технологи и шефы будут работать здесь бок о бок", – дополняет ее Илья Демковский, бренд-шеф нового Кулинарного центра.

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Кулинарный центр МХП открывает новые возможности для воплощения кулинарных концептов. Современное оборудование, которым оснащен технологический цех, позволяет поварам воплощать все кулинарные замыслы в реальность – от генерации идеи до реализации продукта. Здесь можно протестировать технологии приготовления, устранить технические проблемы производства и даже провести мастер-классы для своего персонала.

Пространство включает также сенсорную лабораторию, где будут проходить профессиональные дегустации. Такой подход позволит поварам объективно оценить приготовленные блюда.

Целью центра является решение сложных задач и болезненных вопросов, с которыми приходится иметь дело клиентам, а также – уменьшение производственных затрат.



Елена Косюк на открытии Кулинарного центра МХП / Фото МХП

"Это была моя мечта и ей уже 20 лет. Мечта построить кулинарный центр с сенсорной лабораторией в Украине. Почему HoReCa? Всех детей спрашивают: "Кем ты хочешь быть?". Заканчивая школу, я хотела быть ресторатором. И эта наивная детская мечта – сделать рестораторов счастливыми – до сих пор осталась. Именно поэтому есть этот Кулинарный центр, есть сенсорная лаборатория, есть команда, я считаю, лучших поваров Украины, которые воплотят мечты рестораторов в реальность", – поделилась на открытии Елена Косюк, директор департамента технологии, качества и безопасности пищевых продуктов МХП.

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22 – 23 июня на территории Кулинарного центра МХП состоялась масштабное профессиональное событие в сфере HoReCa (horeca – абр. от англ. hotel, restaurant, cafe – отель, ресторан, кафе) в Украине – Отборочный тур Национального отбора Bocuse d'Or. На этом престижном гастрономическом конкурсе объединились талантливые повара, они готовили блюда перед аудиторией и жюри и участвовали в кулинарных конкурсах. В состав жюри входили известные шеф-повара.

Кулинарный конкурс Bocuse d'Or основал известный французский шеф-повар Поль Бокюз в 1987 году. С тех пор гастрономическое шоу происходит дважды в год во Франции, в городе Лион.

В этом году впервые Национальный отбор состоялся в Украине. На нем выбирали кандидата, который будет представлять Украину на Bocuse d'Or Europe Final 2022. Для Украины – это первый такой опыт.



Выбрали, кто будет представлять Украину на Bocuse d'Or Europe Final 2022 / Фото МХП

Я очень рада, что наш бренд Kurator стал золотым партнером такого мероприятия, как Bocuse d'Or. Это настоящий "Оскар" в мире профессиональной кулинарии. Еще больше в восторге от того, что отборочный тур этого конкурса пройдет в стенах нашего Кулинарного центра, это честь и невероятный толчок для развития,

– отмечает Станислав Котляренко, руководитель кулинарного центра МХП

Да, МХП уверенно движется в направлении превращения компании с сырьевой на кулинарную. Это сложный многовекторный процесс с целью создания новой продукции и услуг. Благодаря вложенным усилиям, компания сможет воплотить самые смелые кулинарные проекты и стать ближе к потребителю.