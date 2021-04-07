Представьте: вы приобрели овсяную кашу, открыли упаковку, а там... черви. Или сняли крышку с купленного йогурта – и обнаружили под ней плесень. Кто за это отвечает: производитель или продавец? К кому следует обратиться, если продукт некачественный: в администрацию супермаркета, к соответствующим контролирующим органам или к тому, кто этот продукт изготовил? Как действовать в случае отравления?

Может, вообще следует сразу подать иск в суд, не теряя время на мелкие "разборки"? Читайте об этом далее.

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Какой закон защищает потребителей

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим такие неприятные ситуации, является Закон Украины "О защите прав потребителей". Согласно ему, приобретя продовольственный или любой другой товар, потребитель автоматически становится участником правоотношений с предприятием. В нашем случае – с супермаркетом, где были приобретены некачественные продукты питания.

Именно администрация предприятия или учреждения розничной торговли отвечает за то, что попадает к ним на продажу, и именно она обязана следить за соблюдением условий хранения товаров на полках и витринах, сохранностью упаковки, сроками годности продукции, а в случае малейшего сомнения относительно качества конкретной товарной партии обратиться к дистрибьютору или непосредственно к производителю (в зависимости от того, что прописано в контракте с последним). Кстати, покупатель также вправе выдвинуть к производителю претензии по качеству приобретенного товара. Но об этом – позже.



Покупатель имеет право на качественный товар / Фото shutterstock

В соответствии с Законом Украины "О защите прав потребителей", вы имеете право беспрепятственно получить всю необходимую, достоверную, полную информацию – и о самих товарах, и (если видите в этом необходимость) о производителях и точке сбыта продукции – еще ДО совершения покупки, чтобы сделать сознательный, компетентный выбор. Если работники торгового объекта, вместо того чтобы предоставить эти сведения по первому требованию, советуют вам поискать их в интернете, помните: закон – на вашей стороне! В большинстве случаев потребитель может ознакомиться с необходимой информацией непосредственно на месте реализации товара.

Какую информацию о товаре обязан предоставить производитель

С сопроводительной документации к товару, с описания на упаковке, с помощью маркировки или иным доступным, наглядным способом продавец, а с ним и потребитель должны получить следующую информацию:

Название товара.

Нормативные документы, требованиям которых он отвечает.

Состав продукта: с какого сырья он изготовлен, содержит ли он пищевые добавки и если да, то какие именно.

Номинальное количество продукта в упаковке (масса, объем и т.д.).

Пищевую и энергетическую ценность продукта.

Условия использования. Например, производитель мороженого должен указать (каким бы странным это не казалось), что продукт следует потреблять предварительно не размораживая.

Предостережение о продукции для отдельных категорий потребителей, в том числе больных сахарным диабетом, лиц с неприятием глютена или лактозы и склонных к аллергическим реакциям.

Содержание вредных для здоровья веществ в сравнении с требованиями нормативно-правовых актов и нормативных документов.

Наличие в составе продукции генетически модифицированных организмов.

Дату изготовления продукта и срок его годности.

Правила и условия эффективного и безопасного потребления продукта. К примеру, его можно хранить в холодильнике 30 суток, а после вскрытия упаковки – не более 24 часов.

Наименование и адрес компании-производителя, продавца или предприятия, осуществляющего функции по принятию претензий от потребителей.

Другие важные данные по этому конкретному продукту.

Законом также предусмотрено, что продукты питания, упакованные или расфасованные в Украине, должна сопровождать информация о месте их происхождения.

Обратите внимание! Закон требует указывать, что продукт содержит ГМО, но не обязывает сообщать потребителям об отсутствии в продукте ГМО. Поэтому отметку на упаковке "Без ГМО" следует рассматривать просто как маркетинговый ход, ведь покупатели все чаще интересуются и составом продуктов, и их питательной ценностью, и вообще тем, насколько они полезны.

Возьмем противоположную ситуацию. Согласно действующему законодательству, мясо птицы может содержать допустимый уровень фармакологически активных веществ (антибиотиков). Производитель может не указывать этого на упаковке. Однако если на упаковке есть маркировка "Без антибиотиков", то будьте уверены, что это действительно свидетельствует об их отсутствии в мясе. Ведь такие данные можно размещать на упаковке только в случае их подтверждения в результате независимого аудита.

Вот мы и подошли к самому важному.

Как действовать, если был приобретен некачественный продукт

Прежде всего, вам понадобится товарный чек – документ, подтверждающий факт покупки именно этого продукта именно в этом торговом заведении. Будьте бдительны: в чеке обязательно должна быть указана форма собственности предприятия.



Сохраняйте чек / Фото shutterstock

Жалобу можно подать и при отсутствии чека, однако шансы урегулировать спорный вопрос в правовых рамках уменьшатся в разы. Поэтому при продаже товара продавец обязан выдать потребителю расчетный документ, удостоверяющий факт покупки, с указанием даты продажи. Следите за этим. Конечно, большинство из нас не сохраняет чеки, однако это следует делать, если вы купили:

дорогой продукт (например, натуральную черную икру);

продукт, риск отравиться которым намного выше по сравнению с потреблением других продуктов (например, вяленую рыбу или кондитерское изделие с кремом).

С расчетным документом на руках вы имеете право требовать:

Вернуть вам средства, уплаченные за товар. Средства вам обязаны вернуть в день обращения или в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем через 7 дней с момента обращения.

Средства вам обязаны вернуть в день обращения или в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем через 7 дней с момента обращения. Заменить товар надлежащего качества – аналогичный (тогда стоимость товара не перечисляется) или другой марки (в этом случае стоимость покупки корректируется с учетом цен, действующих на момент обмена).

(тогда стоимость товара не перечисляется) (в этом случае стоимость покупки корректируется с учетом цен, действующих на момент обмена). Возместить убытки на лечение, если вы отравились. Однако имейте в виду: кроме товарного чека вам придется подать документальное подтверждение факта отравления. Обратиться к врачу необходимо в первый же день, когда ваше самочувствие ухудшилось. В медицинском заключении должен стоять диагноз "пищевое отравление". Если же дело дойдет до суда, у вас должны быть также остатки продукта, которым вы, по вашему мнению, отравились, – для анализа в сертифицированной лаборатории.

После того, как вы предъявили расчетный документ, ваши требования должны удовлетворить немедленно. Если же возникла необходимость в проведении дополнительной проверки качества продукта – в течение 14 дней или по договоренности сторон. Вы имеете право предъявить только одно из требований – или вернуть средства, или заменить непригодный к употреблению продукт на пригодный.

К кому обратиться с претензией касательно приобретенного товара

Согласно закону, потребитель имеет право предъявить претензию по своему усмотрению:

продавцу по месту покупки товара;

по месту покупки товара; производителю;

предприятию, выполняющему их функции по местонахождению потребителя.

При этом продавец, производитель или предприятие, выполняющее их функции по принятию потребительских претензий, обязаны принять товар ненадлежащего качества и удовлетворить требования покупателя.

Конечно, рациональным будет обратиться сначала к торговой точке. В большинстве случаев администрация магазина, убедившись, что товар некачественный, идет навстречу потребителю. Чтобы уберечь других людей от приобретения, например, испорченного сыра, попросите проверить всю партию. Если в магазине открыли 1 – 2 упаковки и обнаружили на продукте плесень, которой там быть не должно, – требуйте снять с реализации и утилизировать всю партию.

Что делать в случае отказа удовлетворить потребительскую претензию

В таком случае целесообразно обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, контакты которой можно найти в углу потребителя.

Госпродпотребслужба осуществляет государственный контроль за соблюдением действующего законодательства о защите потребительских прав. Лучше обращаться непосредственно в территориальный орган. Обращение должно быть в письменной форме и подкрепляться фискальным чеком – без него вы получите только формальную отписку.

Заметьте: проверка может произойти не на следующий же день, а через несколько месяцев. Продавец уже будет реализовывать другую партию того же йогурта или сыра, поэтому лучше попытаться решить проблему на месте и по "горячим следам". И советуем не срываться сразу на крик и угрозы. Они не ускорят решения конфликтной ситуации в вашу пользу.



Сообщите производителю о факте покупки некачественного товара / Фото shutterstock

Стоит ли подавать иск в суд

Если у вас есть товарный чек или свидетели, которые подтвердят факт вашего взаимодействия с товаром в этом торговом заведении, то можно, конечно, обратиться за помощью к фемиде. Но при этом будьте готовы к финансовым расходам на:

судебный сбор;

услуги юриста;

лабораторную проверку остатков продукта (в случае пищевого отравления).

Судебное разбирательство может длиться целый год.

Как еще можно повлиять на продавца

Если товар произвело большое предприятие или вы приобрели его в магазине известной торговой сети:

Позвоните в контактный центр продавца и оставьте жалобу оператору.

Сообщите производителю о факте покупки некачественного товара, позвонив на горячую линию или отправив жалобу по электронной почте.

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Соответствующие контакты вы найдете на сайтах продавца и производителя. Производственная компания, которая дорожит своей репутацией и стремится, чтобы потребители всегда были довольны ее продукцией, непременно отреагирует на сигнал и вмешается в ситуацию.

Итак, наш совет напоследок: выбирайте товары известных, проверенных временем производителей и покупайте их в торговых точках, которые вызывают доверие.