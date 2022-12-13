Ваш рождественский стол запомнят все: как сделать "елку" с маком

Тематические блюда – звезды любого праздника. Звездой вашего рождественского стола может стать аппетитная "елочка", которая особенно порадует тех, кто любит мак.

Елка" с маком – это очень быстрый пирог, который можно приготовить вместе с другими рождественскими блюдами. Не бойтесь вовлекать в процесс детей, готовить это лакомство им точно понравится. Нужно только следить за тем, чтобы они не съели его сразу после приготовления еще до прихода гостей.

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Рецепт маковой "елки"

Время: 40 минут

Порций: 10

Удивляем гостей рождественским лакомством / Фото Prepisy

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста;

250 грамм маковой массы;

взбитое яйцо для смазки теста.

Приготовление:

Разворачиваем тесто. На одну половину выкладываем маковую массу, затем накрываем второй половиной теста и аккуратно прижимаем. Выкладываем тесто на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой и смазанный маслом. Ножом вырезаем из теста треугольник, основание которого – нижняя часть теста. Внизу "елки" вырезаем ствол. Полученный контур разрезаем на полоски с двух сторон. Каждую полоску скручиваем. Смазываем "елку" взбитым яйцом. Выпекаем 20 минут при 200 градусах. Из обрезанного теста можно испечь маленькие аппетитные булочки.

Приятного аппетита!