Торт "Рафаэлло" без лактозы и глютена

  • Время: 12 – 24 часов
  • Порции: 8

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Торт "Рафаэлло" / Фото Простые рецепты

Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках по форме: 20/22 сантиметра.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов в режиме Конвекция.
  2. Взбейте яйца с сахаром до стойких пиков.
  3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в яичную массу.
  4. Добавьте кокосовую стружку и бережно перемешайте.
  5. Вылейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.
  6. Охладите бисквит, срежьте верхушку и извлеките из формы.
  7. Разрежьте бисквит вдоль на три ровных коржа.


⁣Кокосовый крем

Расчет на форму диаметром 16 сантиметров, в скобках: 20/22 сантиметра.

Приготовление:

  1. Замочите желатин в теплой воде и оставьте набухать на 10-15 минут.
  2. Смешайте кокосовое молоко и сгущенное кокосовое молоко и доведите в кастрюлю до кипячения.
  3. Добавьте в смесь желатин и перемешайте.
  4. Перелейте основу крема в глубокую посуду, накройте слоем пищевой пленки "в контакт" и оставьте охлаждаться.
  5. Отправьте в холодильник на несколько часов.
  6. Разомните крем до однородной массы.


Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти

  1. Взбейте кокосовые сливки и соедините с кремом.
  1. Укройте форму для торта (борты) ацетатной пленкой. Форма 18 сантиметров.
  1. Выложите на дно формы лепешку, пропитайте его кокосовым молоком.
  1. Заполните пространство формы кремом.
  1. Аналогично выложите и переложите еще два лепешка.
  1. Отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
  1. Снимите с торта форму и пленку.
  1. Задекорируйте торт миндальными хлопьями до середины торта.
  1. Сверху посыпьте кокосовой лентой.
  1. Выложите на поверхность торта конфеты Рафаэлло и подавайте выпечку к столу. Приятного аппетита!