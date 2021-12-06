Торт "Рафаэлло" без лактозы и глютена
- Время: 12 – 24 часов
- Порции: 8
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Торт "Рафаэлло" / Фото Простые рецепты
Расчет на форму 16 сантиметров, в скобках по форме: 20/22 сантиметра.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 165 градусов в режиме Конвекция.
- Взбейте яйца с сахаром до стойких пиков.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и добавьте в яичную массу.
- Добавьте кокосовую стружку и бережно перемешайте.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.
- Охладите бисквит, срежьте верхушку и извлеките из формы.
- Разрежьте бисквит вдоль на три ровных коржа.
Кокосовый крем
Расчет на форму диаметром 16 сантиметров, в скобках: 20/22 сантиметра.
Приготовление:
- Замочите желатин в теплой воде и оставьте набухать на 10-15 минут.
- Смешайте кокосовое молоко и сгущенное кокосовое молоко и доведите в кастрюлю до кипячения.
- Добавьте в смесь желатин и перемешайте.
- Перелейте основу крема в глубокую посуду, накройте слоем пищевой пленки "в контакт" и оставьте охлаждаться.
- Отправьте в холодильник на несколько часов.
- Разомните крем до однородной массы.
Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти
- Взбейте кокосовые сливки и соедините с кремом.
- Укройте форму для торта (борты) ацетатной пленкой. Форма 18 сантиметров.
- Выложите на дно формы лепешку, пропитайте его кокосовым молоком.
- Заполните пространство формы кремом.
- Аналогично выложите и переложите еще два лепешка.
- Отправьте торт в холодильник на 4 – 5 часов.
- Снимите с торта форму и пленку.
- Задекорируйте торт миндальными хлопьями до середины торта.
- Сверху посыпьте кокосовой лентой.
- Выложите на поверхность торта конфеты Рафаэлло и подавайте выпечку к столу. Приятного аппетита!