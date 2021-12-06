Торт "Рафаелло" без лактози та глютену

  • Час: 12 – 24 годин
  • Порції: 8

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Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти

Розрахунок на форму 16 сантиметрів, в дужках на форми: 20/22 сантиметри.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 165 градусів в режимі "Конвекція".
  1. Збийте яйця з цукром до стійких піків.
  1. Окремо змішайте борошно з розпушувачем та додайте до яєчної маси.
  1. Додайте кокосову стружку та дбайливо перемішайте.
  1. Вилийте тісто в форму та випікайте 35 – 40 хвилин.
  1. Охолодіть бісквіт, зріжте верхівку та вийміть з форми.
  1. Розріжте бісквіт повздовж на три рівних коржі.


⁣Кокосовий крем

Розрахунок на форму діаметром 16 сантиметрів, в дужках: 20/22 сантиметри.

Приготування:

  1. Замочіть желатин у теплій воді та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
  1. Змішайте кокосове молоко та згущене кокосове молоко та доведіть в каструлі до парування.
  1. Додайте до суміші желатин та перемішайте.
  1. Перелийте основу для крему в глибокий посуд, накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та залишіть охолоджуватися.
  1. Відправте в холодильник на кілька годин.
  1. Розімніть крем до однорідної маси.


Торт "Рафаелло" / Фото Прості рецепти

  1. Збийте кокосові вершки та з'єднайте з кремом.
  1. Вкрийте форму для торта (борти) ацетатною плівкою. Форма 18 сантиметрів.
  1. Викладіть на дно форми корж, просочіть його кокосовим молоком.
  1. Заповніть простір форми кремом.
  1. Аналогічно викладіть та перекладіть ще два коржі.
  1. Відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин.
  1. Зніміть з торта форму та плівку.
  1. Задекоруйте торт мигдалевими пластівцями до середини торта.
  1. Зверху посипте кокосовою стужкою.
  1. Викладіть на поверхню торта цукерки "Рафаелло" та подавайте випічку до столу. Смачного!