Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками в инстаграм, что после консультации со специалистом придерживается диеты.

Теперь Евгений Клопотенко вынужден соблюдать диету из-за анализов на лактозу. Диетологи запретили есть красное мясо, пить молоко и исключить из рациона углеводы.

Читайте также Владимир Ярославский анонсировал открытие нового ресторана в столице с открытой кухней

Меня посадили на диету. Запретили есть красное мясо, углеводы после 15:00, ужинать после 20:00 и пить молоко. Вот и наступил трагический момент в моей жизни. Я вышел от диетолога и услышал, как небеса хохочут надо мной, – прокомментировал Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко ответственно подошел к этому вопросу и спросил у специалистов, какие продукты можно употреблять. Специалисты ответили, что сыр можно включить в рацион.

Кроме того, диетологи рекомендовали шеф-повару изменить распорядок дня.

Сказал, что я должен ложиться спать до одиннадцати. Зачем? Чтобы мышцы у меня росли. Я сказал, что мне мышцы не нужны, я на спорт не для этого хожу, – пожаловался шеф-повар.

После посещения диетолога Евгений признался, что успел до 15:00 купить пончиков, вафельок и косичек с кленовым сиропом.

Потому на часах половина третьего и я еще попадал в рамки дозволенного. Кофе взял без молока, – признался шеф-повар.

Евгений Клопотенко – украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий, ресторатор, выпускник французской школы Le Cordon Blue. В 2015 году принял участие в 5 сезоне украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" и стал его победителем. Основатель социального проекта по изменению культуры питания Cult Food.

Напомним, Евгений Клопотенко признался, зачем застраховал свое лицо.