Евгений Клопотенко сел на диету: какие продукты кулинар исключил из своего рациона
Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с поклонниками в инстаграм, что после консультации со специалистом придерживается диеты.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Теперь Евгений Клопотенко вынужден соблюдать диету из-за анализов на лактозу. Диетологи запретили есть красное мясо, пить молоко и исключить из рациона углеводы.
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Меня посадили на диету. Запретили есть красное мясо, углеводы после 15:00, ужинать после 20:00 и пить молоко. Вот и наступил трагический момент в моей жизни. Я вышел от диетолога и услышал, как небеса хохочут надо мной, – прокомментировал Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко ответственно подошел к этому вопросу и спросил у специалистов, какие продукты можно употреблять. Специалисты ответили, что сыр можно включить в рацион.
Кроме того, диетологи рекомендовали шеф-повару изменить распорядок дня.
Сказал, что я должен ложиться спать до одиннадцати. Зачем? Чтобы мышцы у меня росли. Я сказал, что мне мышцы не нужны, я на спорт не для этого хожу, – пожаловался шеф-повар.
После посещения диетолога Евгений признался, что успел до 15:00 купить пончиков, вафельок и косичек с кленовым сиропом.
Потому на часах половина третьего и я еще попадал в рамки дозволенного. Кофе взял без молока, – признался шеф-повар.
Напомним, Евгений Клопотенко признался, зачем застраховал свое лицо.
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