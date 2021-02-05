Известный украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и ресторатор искренне рассказал о страховании своего лица, симпатии к популярной украинской певицы и шоу "Мастер Шеф", в программе Слава+.

Гостем нового выпуска "Слава+" стал звездный шеф-повар Евгений Клопотенко, который рассказал нам немало секретов.

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Евгений Клопотенко – победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" 5 сезона, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu, категория Cuisine (2016) и успешный ресторатор и автор собственных кулинарных книг.

Оказалось, Евгений Клопотенко застраховал лицо аж на 40 тысяч евро. На вопрос Славы Демина, зачем он это сделал, отвечает – надо поинтересоваться у его директора.

Ну, наверное, Саша захотела купить себе новый Jaguar. Поэтому, если со мной что-то случится, она будет ехать в роскошной машине и плакать,

– пошутил Евгений Клопотенко.

Впрочем, впоследствии объяснил – этому предшествовала неприятная история. У него с директором одинаковые "судьбы" в команде, но лицо общего дела – Клопотенко. Как-то весной 2020-го, он возвращался домой, но споткнулся, начал бежать вниз и не смог "затормозить".



Евгений Клопотенко/Слава+

Остановил Евгения столб напротив парковки, об который мужчина сильно разбил лицо. После этого коллега поняла – ей нужна какая-то компенсация, ведь она не может ежедневно его контролировать.

Она сказала: делай что хочешь, но если что-то случится, я должна получить вознаграждение. Думал, она шутит, мы посмеялись, а потом я получил страховой полис,

– добавил Клопотенко.

О личной жизни Евгения Клопотенка и интересных история о "Мастер Шефе" и симпатии к Злате Огневич смотрите в программе "Слава+".

Смотрите полное интервью с Евгением Клопотенко в программе "Слава+" прямо сейчас: