Владимир Ярославский плодотворно работает над концепцией и ремонтом, и уже вскоре мы сможем посетить новое заведение от шеф-повара.

Талантливый шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями информацией об открытии своего ресторана.

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Шеф-повар не скрывал, что давно мечтал открыть в столице свое заведение, но только сейчас Владимир Ярославский признался, что еще 1,5 года назад начал воплощать эту мечту в жизнь.

Относительно заведения и его концепции, по словам кулинара оно будет маленьким, на 5 столиков и несколькими стульями перед кухней.

Это будет полностью открытая кухня, а поверхность, за которой будут работать повара – будет переходить в стол для гостей, – отметил Владимир Ярославский.

По замыслу ресторатора каждый гость сможет общаться с шеф-поваром, смотреть как готовят ему блюдо и узнавать от кулинаров полезную информацию относительно выбора вина.

Желаем Владимиру Ярославскому успехов и с нетерпением ждем открытия.