Популярный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко высказал свое мнение относительно введения закона об обслуживании на украинском языке в кафе и ресторанах. Что думает шеф-повар по этому поводу, соглашается ли та какая личная история связывает его с совершенным изучением украинского языка – читайте далее в материале Smachno News.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор в шутку написал письмо Королеве Елизавете II и выложил его на своей странице в инстаграм. И настоящим месседжем стало не обращение к королеве, а Закон об украинском языке.

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Госпожа королева, если вы захотите драйва в жизни и приедете к нам работать в сфере обслуживания, то вам надо будет знать украинский. Поэтому, Ваше Величество, мой вам совет: начинайте изучать язык нашей страны уже сейчас, пока вы в Букингемском дворце. Однако, если вы просто захотите приехать в Украину пожить, то можете общаться на том языке, на котором хотите. Мы, украинцы, вас поймем, – написал Евгений Клопотенко.

Таким письмом Евгений Клопотенко решил поддержать введение нового закона об украинском языке, согласно которому работники сферы обслуживания должны говорить на украинском.

Шеф-повар также поделился с читателями своей историей, которая связана с его переходом на родной язык.

Еще в 2019 году я удалил все ненужные иностранные клавиатуры на телефоне. Оставил только украинскую и английскую. Начал писать сообщения, заметки, запросы в гугле на украинском. Каждое мое действие обострилось в теме Украины. На ТВ ввели квоты. Я на то время был одним из немногих известных людей, что могли свободно разговаривать на украинском. Меня начали везде приглашать. Соответственно, больше людей узнали о моем проекте и украиноощущении. Благодаря этому у меня появились возможности и силы сделать для страны то, что я уже сделал, – отметил ресторатор.

Евгений Клопотенко отмечает, что этот закон важнее, чем мы можем себе представить, ведь речь, которой мы думаем, определяет наши действия, а действия определяют будущее страны.