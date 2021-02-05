Відомий український кулінарний експерт, шеф-кухар та ресторатор щиро розповів про страхування свого обличчя, симпатію до популярної української співачки та шоу "Мастер Шеф" у програмі Слава +.

Гостем нового випуску "Слава +" став зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко, який розповів нам чимало секретів.

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Євген Клопотенко – переможець кулінарного шоу "Мастер Шеф" 5 сезону, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu, категорія Cuisine (2016) та успішний ресторатор й автор власних кулінарних книг.

Виявилося, Євген Клопотенко застрахував обличчя аж на 40 тисяч євро. На запитання Слави Дьоміна, навіщо він це зробив, відповідає – треба поцікавитися в його директора.

Ну, певно, Саша захотіла купити собі новий "Jaguar. Тому, якщо зі мною щось станеться, вона буде їхати в розкішній автівці й плакати, – пожартував Євген Клопотенко.

Втім, згодом пояснив – цьому передувала неприємна історія. У нього з директором однакові "долі" в команді, але обличчя спільної справи – Клопотенко. Якось, навесні 2020-го, він повертався додому, але спіткнувся, почав бігти донизу і не зміг "загальмувати".

Євген Клопотенко/Слава+

Зупинив Євгена стовп проти паркування, об який чоловік добряче розбив обличчя. Після цього колега зрозуміла – їй треба якась сатисфакція, адже вона не може щоденно його контролювати.

Вона сказала: Роби що хочеш, але якщо щось трапиться, я маю отримати винагороду. Думав, вона жартує, ми посміялися, а потім я отримав страховий поліс, – додав Клопотенко.

Про особисте життя Євгена Клопотенка та цікаві історії про "Мастер Шеф" й симпатію до Злати Огнєвіч дивіться в програмі Слава+.

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