Фалафель – популярное блюдо в израильской, египетской и турецкой кухнях. Это хрустящие, обжаренные во фритюре шарики из нута (гороха).

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом фалафеля из сухого зеленого гороха. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!

Рецепт фалафеля из зеленого гороха

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 2 – 3

Приготовление:

  • Замачиваем горох в воде и оставляем, чтобы он немного разбух и размягчился.
  • Перекладываем горох вместе с зеленью в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Специи разминаем в ступе и добавляем в массу. Перемешиваем.
  • Разогреваем кастрюлю с большим количеством растительного масла и обжариваем сформированные шарики из гороховой массы.
  • На тарелку выкладываем смешанную тахину с лимонным соком, сверху шарики фалафеля и листьев свежего салата.

Приятного аппетита!