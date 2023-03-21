Фалафель – популярное блюдо в израильской, египетской и турецкой кухнях. Это хрустящие, обжаренные во фритюре шарики из нута (гороха).
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом фалафеля из сухого зеленого гороха. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!
Рецепт фалафеля из зеленого гороха
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Замачиваем горох в воде и оставляем, чтобы он немного разбух и размягчился.
- Перекладываем горох вместе с зеленью в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Специи разминаем в ступе и добавляем в массу. Перемешиваем.
- Разогреваем кастрюлю с большим количеством растительного масла и обжариваем сформированные шарики из гороховой массы.
- На тарелку выкладываем смешанную тахину с лимонным соком, сверху шарики фалафеля и листьев свежего салата.
Приятного аппетита!