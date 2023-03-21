Фалафель – це популярна страва в ізраїльській, єгипетській та турецькій кухнях. Це хрумкі, обсмажені у фритюрі кульки з нуту (гороху).
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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом фалафеля із сухого зеленого гороху. Страва зайде навіть фанатам м’яса, а смак неодмінно здивує!
Рецепт фалафеля із зеленого гороху
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- Замочуємо горох у воді та залишаємо, аби він трішки набух та розм'як.
- Перекладаємо горох разом із зеленню до чаші блендера та подрібнюємо в однорідну масу. Спеції розминаємо у ступі та додаємо до маси. Перемішуємо.
- Розігріваємо каструлю з великою кількістю олії та обсмажуємо сформовані кульки з горохової маси.
- На тарілку викладаємо змішану тахіну з лимонним соком, зверху кульки фалафеля та листя свіжого салату.
Смачного!