Фалафель – це популярна страва в ізраїльській, єгипетській та турецькій кухнях. Це хрумкі, обсмажені у фритюрі кульки з нуту (гороху).

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом фалафеля із сухого зеленого гороху. Страва зайде навіть фанатам м’яса, а смак неодмінно здивує!

Рецепт фалафеля із зеленого гороху

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Замочуємо горох у воді та залишаємо, аби він трішки набух та розм'як.
  • Перекладаємо горох разом із зеленню до чаші блендера та подрібнюємо в однорідну масу. Спеції розминаємо у ступі та додаємо до маси. Перемішуємо.
  • Розігріваємо каструлю з великою кількістю олії та обсмажуємо сформовані кульки з горохової маси.
  • На тарілку викладаємо змішану тахіну з лимонним соком, зверху кульки фалафеля та листя свіжого салату.

Смачного!