Фалафель из зеленого горошка: рецепт для каждого

Это блюдо подойдет как для мясоедов, так и для вегетарианцев. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом и нежностью этих хрустящих шариков из горошка.

Фалафель – популярное блюдо в израильской, египетской и турецкой кухнях. Это хрустящие, обжаренные во фритюре шарики из нута (гороха).

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом фалафеля из сухого зеленого гороха. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!

Рецепт фалафеля из зеленого гороха

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 2 – 3

– 200 граммов сухого зеленого гороха;– 20 граммов кинзы;– 20 граммов петрушки;– 20 граммов зеленого лука;– 50 граммов кунжутной пасты тахины;– лимонный сок;– 2 грамма звезды;– 2 грамма кориандра;– мята.

Приготовление:

Замачиваем горох в воде и оставляем, чтобы он немного разбух и размягчился.

Перекладываем горох вместе с зеленью в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Специи разминаем в ступе и добавляем в массу. Перемешиваем.

Разогреваем кастрюлю с большим количеством растительного масла и обжариваем сформированные шарики из гороховой массы.

На тарелку выкладываем смешанную тахину с лимонным соком, сверху шарики фалафеля и листьев свежего салата.

Приятного аппетита!