Фалафель из зеленого горошка: рецепт для каждого

21 марта 2023, 15:38
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Эктор Хименес-Браво

Это блюдо подойдет как для мясоедов, так и для вегетарианцев. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом и нежностью этих хрустящих шариков из горошка.

Фалафель – популярное блюдо в израильской, египетской и турецкой кухнях. Это хрустящие, обжаренные во фритюре шарики из нута (гороха).

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом фалафеля из сухого зеленого гороха. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!

Рецепт фалафеля из зеленого гороха

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
– 200 граммов сухого зеленого гороха;
– 20 граммов кинзы;
– 20 граммов петрушки;
– 20 граммов зеленого лука;
– 50 граммов кунжутной пасты тахины;
– лимонный сок;
– 2 грамма звезды;
– 2 грамма кориандра;
– мята.

Приготовление:

  • Замачиваем горох в воде и оставляем, чтобы он немного разбух и размягчился.
  • Перекладываем горох вместе с зеленью в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Специи разминаем в ступе и добавляем в массу. Перемешиваем.

  • Разогреваем кастрюлю с большим количеством растительного масла и обжариваем сформированные шарики из гороховой массы.
  • На тарелку выкладываем смешанную тахину с лимонным соком, сверху шарики фалафеля и листьев свежего салата.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак