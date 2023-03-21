Фалафель из зеленого горошка: рецепт для каждого
21 марта 2023, 15:38Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Это блюдо подойдет как для мясоедов, так и для вегетарианцев. Попробуйте и вы будете приятно удивлены вкусом и нежностью этих хрустящих шариков из горошка.
Фалафель – популярное блюдо в израильской, египетской и турецкой кухнях. Это хрустящие, обжаренные во фритюре шарики из нута (гороха).
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом фалафеля из сухого зеленого гороха. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!
Рецепт фалафеля из зеленого гороха
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 2 – 3
– 200 граммов сухого зеленого гороха;
– 20 граммов кинзы;
– 20 граммов петрушки;
– 20 граммов зеленого лука;
– 50 граммов кунжутной пасты тахины;
– лимонный сок;
– 2 грамма звезды;
– 2 грамма кориандра;
– мята.
Приготовление:
- Замачиваем горох в воде и оставляем, чтобы он немного разбух и размягчился.
- Перекладываем горох вместе с зеленью в чашу блендера и измельчаем в однородную массу. Специи разминаем в ступе и добавляем в массу. Перемешиваем.
- Разогреваем кастрюлю с большим количеством растительного масла и обжариваем сформированные шарики из гороховой массы.
- На тарелку выкладываем смешанную тахину с лимонным соком, сверху шарики фалафеля и листьев свежего салата.
Приятного аппетита!