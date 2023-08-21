Фаршированные баклажаны от Клопотенко – пошаговый рецепт вкусной закуски

21 августа 2023, 15:48
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Евгений Клопотенко

В сезон баклажанов мы всегда придумываем какие-нибудь интересные блюда из этого продукта: от простых закусочных рулетиков до рагу или запеканок. У нас есть интересная идея с фаршированными баклажанами.

Фаршированные баклажаны могут быть как замечательной закуской, так и основным блюдом любого стола: обыденного или праздничного.

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Чаще всего их начинят орехами, творогом, мясным фаршем или овощами. Также вкусно с фасолью и морковью – объедение!

Рецепт фаршированных баклажанов

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 250 граммов сыра фета;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 ложка оливкового масла;
– 2 баклажана.

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Нарезаем произвольными кусочками 500 г куриного филе.
  • Переводим в блендер и перебиваем до однородности. По желанию воспользуйтесь мясорубкой.


Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко

  • Нарезаем в фарш фету произвольными кусочками или мелким кубиком.
  • Добавляем соль, кориандр и вливаем оливковое масло. Перемешиваем ингредиенты, чтобы все специи постепенно распределились.
  • Моем два баклажана, разрезаем вдоль, но хвостик не срезаем. Он будет содержать все соки внутри. Осторожно вырезаем ножом мякоть внутри. Она нам не пригодится. У вас должны получиться "челноки".
  • Каждую половинку наполняем начинкой и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой.


Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко

  • Полим фаршированные баклажаны 1 столовой ложкой оливкового масла и ставим запекаться на 25 – 30 минут.
  • Готовое блюдо достаем из духовки и подаем сразу к столу с овощными салатами или гарнирами.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак