Фаршированные баклажаны от Клопотенко – пошаговый рецепт вкусной закуски
21 августа 2023, 15:48Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
В сезон баклажанов мы всегда придумываем какие-нибудь интересные блюда из этого продукта: от простых закусочных рулетиков до рагу или запеканок. У нас есть интересная идея с фаршированными баклажанами.
Фаршированные баклажаны могут быть как замечательной закуской, так и основным блюдом любого стола: обыденного или праздничного.
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Чаще всего их начинят орехами, творогом, мясным фаршем или овощами. Также вкусно с фасолью и морковью – объедение!
Рецепт фаршированных баклажанов
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 500 граммов куриного филе;
– 250 граммов сыра фета;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 1 ложка оливкового масла;
– 2 баклажана.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Нарезаем произвольными кусочками 500 г куриного филе.
- Переводим в блендер и перебиваем до однородности. По желанию воспользуйтесь мясорубкой.
Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко
- Нарезаем в фарш фету произвольными кусочками или мелким кубиком.
- Добавляем соль, кориандр и вливаем оливковое масло. Перемешиваем ингредиенты, чтобы все специи постепенно распределились.
- Моем два баклажана, разрезаем вдоль, но хвостик не срезаем. Он будет содержать все соки внутри. Осторожно вырезаем ножом мякоть внутри. Она нам не пригодится. У вас должны получиться "челноки".
- Каждую половинку наполняем начинкой и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко
- Полим фаршированные баклажаны 1 столовой ложкой оливкового масла и ставим запекаться на 25 – 30 минут.
- Готовое блюдо достаем из духовки и подаем сразу к столу с овощными салатами или гарнирами.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимые бургеры Мэрилин Монро.