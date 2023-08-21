Фаршировані баклажани можуть бути як чудовою закускою, так і основною стравою будь-якого столу: буденного чи святкового.
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Найчастіше їх начинять горіхами, сиром, м'ясним фаршем чи овочами. Також смачно з квасолею та морквою – смакота!
Рецепт фаршированих баклажанів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Нарізаємо довільними шматочками 500 грамів курячого філе.
- Перекладаємо в блендер та перебиваємо до однорідності. За бажанням скористайтеся м’ясорубкою.
Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка
- Нарізаємо у фарш фету довільними шматочками або дрібним кубиком.
- Додаємо сіль, коріандр та вливаємо оливкову олію. Перемішуємо інгредієнти, аби всі спеції рівномірно розподілилися.
- Миємо два баклажани, розрізаємо уздовж, але хвостик не зрізуємо. Він буде утримувати всі соки всередині. Обережно вирізаємо ножем м’якоть всередині. Вона нам не знадобиться. У вас мають вийти "човники".
- Кожну половинку наповнюємо начинкою та викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером.
Фаршировані баклажани / Фото Клопотенка
- Поливаємо фаршировані баклажани 1 столовою ложкою оливкової олії та ставимо запікатися на 25 – 30 хвилин.
- Готову страву дістаємо з духовки та одразу подаємо до столу з овочевими салатами чи гарнірами.
Смачного!