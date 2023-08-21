Фаршированные баклажаны могут быть как замечательной закуской, так и основным блюдом любого стола: обыденного или праздничного.

Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Чаще всего их начинят орехами, творогом, мясным фаршем или овощами. Также вкусно с фасолью и морковью – объедение!

Рецепт фаршированных баклажанов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 250 граммов сыра фета;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 ложка оливкового масла;

– 2 баклажана.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Нарезаем произвольными кусочками 500 г куриного филе.

Переводим в блендер и перебиваем до однородности. По желанию воспользуйтесь мясорубкой.



Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко

Нарезаем в фарш фету произвольными кусочками или мелким кубиком.

Добавляем соль, кориандр и вливаем оливковое масло. Перемешиваем ингредиенты, чтобы все специи постепенно распределились.

Моем два баклажана, разрезаем вдоль, но хвостик не срезаем. Он будет содержать все соки внутри. Осторожно вырезаем ножом мякоть внутри. Она нам не пригодится. У вас должны получиться "челноки".

Каждую половинку наполняем начинкой и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой.



Фаршированные баклажаны / Фото Клопотенко

Полим фаршированные баклажаны 1 столовой ложкой оливкового масла и ставим запекаться на 25 – 30 минут.

Готовое блюдо достаем из духовки и подаем сразу к столу с овощными салатами или гарнирами.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимые бургеры Мэрилин Монро.