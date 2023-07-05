Королевский рецепт – фаршированные цветы цукини к праздничному столу

5 июля 2023, 14:19
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Источник:

Владимир Ярославский

Ищете что-нибудь необычное, но очень вкусное к праздничному столу? Попробуйте популярную европейскую закуску из цветов цукини, которую можно с легкостью приобрести на нашем рынке.

Фаршированные цветы цукини или тыквы – отличный вариант для закуски или к основному блюду. Их часто готовят в Италии: фаршируют творожными начинками, или добавляют в пиццу.

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В Украине готовить цветы цукини или тыквы не так часто готовят, но постепенно этот продукт приживается на наших столах.

Рецепт запеченных цветов цукини с творожной начинкой

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 25 – 30 штук цветов цукини;
– 350 граммов реки;
– 250 грамм листьев шпината;
– 50 граммов лука;
– 25 граммов сливочного масла;
– мускатный орех;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотые сухари;
– тертый пармезан;
– масло.

Приготовление:

  • Нарезаем мелко лук и жарим его на сливочном масле до начала зарумянивания. Добавляем листья шпината и обжариваем их до тех пор, пока они перестанут выпускать воду.
  • Добавляем соль, перец, мускатный орешек и охлаждаем.
  • Смешиваем с рикоттой, можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса.
  • Цветы тыквы или цукини моем и зачищаем от маленьких зеленых листочков и удаляем пестики с тычинками.
  • С помощью кондитерского шарика фаршируем цветы, слегка заворачивая кончики лепестков. Выкладываем на противень, посыпаем вкусными сухарями, пармезаном и поливаем оливковым маслом.
  • Запекаем в духовке под верхним грилем при температуре 220 градусов буквально минут 6 – 7 минут, пока не начнут румяниться.
  • Фарш можно брать любой: белый рыбный мусс, рататуй и козий творог.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак