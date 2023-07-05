Фаршированные цветы цукини или тыквы – отличный вариант для закуски или к основному блюду. Их часто готовят в Италии: фаршируют творожными начинками, или добавляют в пиццу.
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В Украине готовить цветы цукини или тыквы не так часто готовят, но постепенно этот продукт приживается на наших столах.
Рецепт запеченных цветов цукини с творожной начинкой
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем мелко лук и жарим его на сливочном масле до начала зарумянивания. Добавляем листья шпината и обжариваем их до тех пор, пока они перестанут выпускать воду.
- Добавляем соль, перец, мускатный орешек и охлаждаем.
- Смешиваем с рикоттой, можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса.
- Цветы тыквы или цукини моем и зачищаем от маленьких зеленых листочков и удаляем пестики с тычинками.
- С помощью кондитерского шарика фаршируем цветы, слегка заворачивая кончики лепестков. Выкладываем на противень, посыпаем вкусными сухарями, пармезаном и поливаем оливковым маслом.
- Запекаем в духовке под верхним грилем при температуре 220 градусов буквально минут 6 – 7 минут, пока не начнут румяниться.
- Фарш можно брать любой: белый рыбный мусс, рататуй и козий творог.
Приятного аппетита!