Фаршированные цветы цукини или тыквы – отличный вариант для закуски или к основному блюду. Их часто готовят в Италии: фаршируют творожными начинками, или добавляют в пиццу.

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В Украине готовить цветы цукини или тыквы не так часто готовят, но постепенно этот продукт приживается на наших столах.

Рецепт запеченных цветов цукини с творожной начинкой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 25 – 30 штук цветов цукини;

– 350 граммов реки;

– 250 грамм листьев шпината;

– 50 граммов лука;

– 25 граммов сливочного масла;

– мускатный орех;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотые сухари;

– тертый пармезан;

– масло.

Приготовление:

Нарезаем мелко лук и жарим его на сливочном масле до начала зарумянивания. Добавляем листья шпината и обжариваем их до тех пор, пока они перестанут выпускать воду.

Добавляем соль, перец, мускатный орешек и охлаждаем.

Смешиваем с рикоттой, можно добавить немного пармезана для более насыщенного вкуса.

Цветы тыквы или цукини моем и зачищаем от маленьких зеленых листочков и удаляем пестики с тычинками.

С помощью кондитерского шарика фаршируем цветы, слегка заворачивая кончики лепестков. Выкладываем на противень, посыпаем вкусными сухарями, пармезаном и поливаем оливковым маслом.

Запекаем в духовке под верхним грилем при температуре 220 градусов буквально минут 6 – 7 минут, пока не начнут румяниться.

Фарш можно брать любой: белый рыбный мусс, рататуй и козий творог.

Приятного аппетита!

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