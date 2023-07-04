Курица из брокколи – популярное блюдо китайской кухни. Она очень известна в Гонконге, а рецепт поможет воспроизвести блюдо дома.

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Такое блюдо можно подавать как на обед, так и до ужина. Она полностью сбалансирована и не требует дополнительного гарнира.

Рецепт курицы с брокколи

  • Время: 45 минут
  • Порции: 1 – 2

Приготовление:

  • Нарезаем куриное бедро без кожи и костей тонкими полосками. Переводим в мисочку и поливаем уксусом, содой, крахмалом. Перемешиваем.
  • В отдельной миске соединяем соевый соус, рисовый уксус, сахар, крахмал и воду.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сначала курочку. Забираем из сковороды и обжариваем дальше выжатый чеснок и натертый имбирь, затем вливаем соус и перемешиваем.
  • Выкладываем курочку, разделенную на соцветия брокколи и острый перец чили. Жарим еще 5 – 10 минут до готовности и подаем на стол.

Приятного аппетита!