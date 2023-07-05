Фаршировані квіти цукіні або гарбуза відмінний варіант для закуски чи до основної страви. Їх часто готують в Італії: фарширують сирними начинками, або додають до піци.
Читайте також Смачний вибір для маленьких гурманів: чому курячі гомілки так подобаються дітям
В Україні готувати квіти цукіні чи гарбуза готують не так часто, але поступово цей продукт приживається на наших столах.
Рецепт запечених квітів цукіні з сирною начинкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо дрібненько цибулю і смажимо її на вершковому маслі до початку зарум’янення. Додаємо листя шпинату і "обсмажуємо" їх до тих пір поки вони перестануть випускати воду.
- Додаємо сіль, перець, мускатний горішок і охолоджуємо.
- Змішуємо з рікотою, можна додати трішки пармезану для більш насиченого смаку.
- Квіти гарбуза чи цукіні миємо і зачищаємо від зелених маленьких листочків та видаляємо маточки з тичинками.
- За допомогою кондитерського кулька фаршируємо квіти, злегка загортаючи кінчики пелюсток. Викладаємо на деко, посипаємо смачними сухарями, пармезаном і поливаємо оливковою олією.
- Запікаємо у духовці під верхнім грилем при температурі 220 градусів буквально хвилин 6 – 7 хвилин, доки не почнуть румʼянитись.
- Фарш можна брати будь-який: білий рибний мус, рататуй і козиний сир.
Смачного!