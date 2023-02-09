Фаршированные яйца – одно из самых легких блюд, без которых просто невозможно представить праздничный стол. Каждая хозяйка пытается сделать его особенным, и добиться успеха здесь поможет шпинат и удачный подбор сопутствующих ингредиентов.
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Фаршированные яйца со шпинатом
Время: 15 минут
Порций: 4
Желательные гости на любом застолье / Фото Pexels
Приготовление:
- Яйца варим 8 минут, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам.
- Желтки вынимаем и разминаем вилкой в отдельной миске.
- Шпинат размораживаем и слегка обжариваем.
- Добавляем сливки, сыр и жарим, пока соус не загустеет. Затем отставляем остывать.
- Охлажденную начинку мелко нарезаем и соединяем с майонезом и желтками.
- Начиняем яйца и подаем на стол, перед подачей можно слегка сбрызнуть соком лимона.
Приятного аппетита!