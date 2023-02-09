Фаршированные яйца – одно из самых легких блюд, без которых просто невозможно представить праздничный стол. Каждая хозяйка пытается сделать его особенным, и добиться успеха здесь поможет шпинат и удачный подбор сопутствующих ингредиентов.

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Фаршированные яйца со шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 4

Желательные гости на любом застолье / Фото Pexels

Приготовление:

  1. Яйца варим 8 минут, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам.
  2. Желтки вынимаем и разминаем вилкой в отдельной миске.
  3. Шпинат размораживаем и слегка обжариваем.
  4. Добавляем сливки, сыр и жарим, пока соус не загустеет. Затем отставляем остывать.
  5. Охлажденную начинку мелко нарезаем и соединяем с майонезом и желтками.
  6. Начиняем яйца и подаем на стол, перед подачей можно слегка сбрызнуть соком лимона.

Приятного аппетита!