Фаршировані яйця – одна з найлегших страв, без якої просто неможливо уявити святковий стіл. Кожна господиня намагається зробити її особливою, і досягнути успіху тут допоможе шпинат та вдалий підбір супутніх інгредієнтів.
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Фаршировані яйця зі шпинатом
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Бажані гості на будь-якому застіллі / Фото Pexels
Приготування:
- Яйця варимо 8 хвилин, охолоджуємо, чистимо та розрізаємо навпіл.
- Жовтки виймаємо та розминаємо виделкою в окремій мисці.
- Шпинат розморожуємо та злегка обсмажуємо.
- Додаємо вершки, сир та смажимо, поки соус не загусне. Потім відставляємо вистигати.
- Охолоджену начинку дрібно нарізаємо та з'єднуємо із майонезом та жовтками.
- Начиняємо яйця та подаємо до столу, перед подачею можна злегка збризнути соком лимона.
Смачного!