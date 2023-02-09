Для праздника и застолья: фаршированные яйца со шпинатом

Без фаршированных яиц трудно представить всякое застолье. Совместите блюдо со шпинатом – и ваш вариант гости будут помнить как лучший, какой им только приходилось пробовать.

Фаршированные яйца – одно из самых легких блюд, без которых просто невозможно представить праздничный стол. Каждая хозяйка пытается сделать его особенным, и добиться успеха здесь поможет шпинат и удачный подбор сопутствующих ингредиентов.

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Фаршированные яйца со шпинатом

Время: 15 минут

Порций: 4

Желательные гости на любом застолье / Фото Pexels

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 300 грамм мороженого шпината;

– 2 столовые ложки сметаны;

– маленькая упаковка сливок и немного тертого сыра.

Приготовление:

Яйца варим 8 минут, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам. Желтки вынимаем и разминаем вилкой в отдельной миске. Шпинат размораживаем и слегка обжариваем . Добавляем сливки, сыр и жарим, пока соус не загустеет. Затем отставляем остывать. Охлажденную начинку мелко нарезаем и соединяем с майонезом и желтками. Начиняем яйца и подаем на стол, перед подачей можно слегка сбрызнуть соком лимона.

Приятного аппетита!