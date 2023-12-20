Любимая бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами

20 декабря 2023, 23:59
Читати новину українською

Источник:

vistovska_cooking

Фаршированные яйца – классическая новогодняя закуска. Вариаций этого блюда есть множество, и каждая из них вкусная.

Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.

Стоит попробовать Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick

Фаршированные яйца с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.
  2. Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.
  3. К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.
  4. Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.
Ищете рецепт вкусной закуски на Новый год? Приготовьте блины с красной икрой. Это изысканно и очень просто.
Автор: Ольга Котів