Любимая бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами
20 декабря 2023, 23:59Читати новину українською
Источник:vistovska_cooking
Фаршированные яйца – классическая новогодняя закуска. Вариаций этого блюда есть множество, и каждая из них вкусная.
Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.
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Фаршированные яйца с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.
- Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.
- К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.
- Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.