Скористайтесь цим простим рецептом з грибами. Така закуска вийде дуже апетитною та бюджетною.

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Фаршировані яйця з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Шампіньйони дуже дрібно наріжте і посмажте до золотистості.
  2. Відварені круто яйця розріжте та вийміть жовтки.
  3. До жовтків додайте обсмажені грибочки, майонез і сіль до смаку. Добре перемніть начинку виделкою.
  4. Начиніть білки, посипте зеленою цибулькою і подавайте.