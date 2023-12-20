Скористайтесь цим простим рецептом з грибами. Така закуска вийде дуже апетитною та бюджетною.
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Фаршировані яйця з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Шампіньйони дуже дрібно наріжте і посмажте до золотистості.
- Відварені круто яйця розріжте та вийміть жовтки.
- До жовтків додайте обсмажені грибочки, майонез і сіль до смаку. Добре перемніть начинку виделкою.
- Начиніть білки, посипте зеленою цибулькою і подавайте.