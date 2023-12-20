Скористайтесь цим простим рецептом з грибами. Така закуска вийде дуже апетитною та бюджетною.

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Фаршировані яйця з грибами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 150 грамів шампіньйонів;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль до смаку.

Приготування:

Шампіньйони дуже дрібно наріжте і посмажте до золотистості. Відварені круто яйця розріжте та вийміть жовтки. До жовтків додайте обсмажені грибочки, майонез і сіль до смаку. Добре перемніть начинку виделкою. Начиніть білки, посипте зеленою цибулькою і подавайте.

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