Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.

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Фаршированные яйца с грибами

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 150 граммов шампиньонов;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости. Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки. К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой. Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.

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