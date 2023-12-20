Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.
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Фаршированные яйца с грибами
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.
- Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.
- К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.
- Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.