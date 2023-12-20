Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.

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Фаршированные яйца с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.
  2. Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.
  3. К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.
  4. Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.